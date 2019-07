Laut Kantonspolizei kam es am Mittwochmorgen kurz vor 10 Uhr in einem Recycling-Unternehmen in Kaiseraugst zu einem Umwelt-Vorfall. Beim Kippen eines Containers trat aus Fässern eine Flüssigkeit aus. Der Chauffeur und ein Angestellter stellten dann eine Reizung der Atemwege fest.

Rasch rückten Einsatzkräfte der Kantonspolizei, der Feuerwehr Raurica sowie die Chemiewehr DSM vor Ort aus. Zur Betreuung der beiden Personen wurde eine Ambulanz beigezogen. Sie mussten jedoch nicht ins Spital geführt.

Die ersten Ermittlungen wurden eingeleitet und die Verletzten durch die Sanität betreut. Die Kantonspolizei ermittelte, dass ein Lastwagenchauffeur, ein 30-jähriger Schweizer, leere Fässer anlieferte. Ob diese mutmasslich nicht gereinigt worden waren, bevor sie zur Entsorgung abtransportiert wurden, klärt die Polizei nun weiter ab. Vor Ort wurden ein Chemiefachberater sowie eine Messgruppe eingesetzt.

Für die Umgebung und Dritte ausserhalb des Areals bestand keine Gefahr.

