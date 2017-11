Die SBB wollen in einer Pilotphase ab nächstem Monat ein Rauchverbot in fünf Bahnhöfen testen. Frühestens ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2018 könnten die Bahnhöfe in der ganzen Schweiz rauchfrei werden. Die SBB begründen diese Überlegungen mit den Kundenbedürfnissen. Für Nichtraucher würde dies beuteten, überall auf dem Perron frei durchatmen zu können, während Raucher beim Warten auf den Zug auf ihren Glimmstängel verzichten müssten. Eine Umfrage zeigt, dass die Meinungen hinsichtlich eines generellen Rauchverbotes auseinandergehen. (dka)