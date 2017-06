Das sagen die Gemeindeammänner zur «Überprüfung» von 5 der 10 Fricktaler Poststellen

Gemeindepräsidentin Sibylle Lüthi kann den Entscheid der Post, die Kaiseraugster Filiale infrage zu stellen, nicht nachvollziehen. Mit gut 5600 Einwohnern habe man eine Grösse, die eine Poststelle rechtfertige. Zumal: Als die Post die Filiale im Dorf vor wenigen Jahren schloss, argumentierte sie, dass man ja die Filiale in der Liebrüti belasse. «Wir haben einen grossen Fragekatalog an die Verantwortlichen», sagt Lüthi. Sie hofft, dass ein erstes Gespräch noch in diesem Monat stattfindet. «Wir wollen die Hintergründe wissen und werden für den Erhalt der Poststelle kämpfen.» Denn: «Die Post ist wichtig im Dorf.» (twe)

Peter Weber, Mettauertal

Bereits seit einiger Zeit ist bekannt, dass die Poststelle im Ortsteil Mettau gefährdet ist. Der Gemeinderat wurde deshalb aktiv und versucht, eine Agenturlösung auf die Beine zu stellen. Eine Idee ist, in der heutigen Poststelle ein Café einzurichten. Das wäre für Gemeindepräsident Peter Weber die Ideallösung. Ein doppelter Gewinn, wenn man so will. Bislang fand sich allerdings kein Gastronom oder Bäcker, der das Risiko eingehen wollte. Eine zweite Option ist, die Postagentur in einen bestehenden oder neuen Laden zu integrieren. Gespräche laufen. Weber ist zuversichtlich, innert sechs Monaten eine Lösung zu finden. (twe)