Das Wetter spielte den Imkern einen Streich: Der warme März brachte die Blüten bereits Anfang April zum Blühen. Doch als die Bienenvölker die nötige Stärke hatten, um für den süssen Nektar auszufliegen, fielen die Obstblüten den kalten April-Nächten zum Opfer. Und auch als der Raps in der Vollblüte stand, kehrte Kälte und Regen ein. Bleiben die Honig-Gläser in diesem Jahr also leer? Vier Fricktaler Imker ziehen Bilanz.

Für Bieneninspektor Heinz Soder, der rund 20 Völker auf dem Eulenhof in Möhlin betreut, gleicht der Frühling dem «Worst-Case-Szenario». «Die Bienen konnten so wenig Nektar aufnehmen, dass wir befürchteten, sie bereits Anfang Juni füttern zu müssen, damit sie den Winter überleben», sagt er.

Doch das Wetter meinte es anschliessend gut. Für die Produktion des Sommerhonigs herrschten ideale Bedingungen. Der schmale Korridor zwischen «nicht zu trocken» und «nicht zu nass» wurde exakt getroffen. Und so liessen die Läuse mehrere Wochen den Honigtau an den Bäumen fliessen. «Insgesamt konnten wir durch den grossen Sommerhonigertrag den Ausfall des Frühlings kompensieren und sogar noch den Gesamtertrag aus dem Jahr 2016 leicht übertreffen», sagt Soder.

25 Kilogramm Honig pro Volk

Auch am Ernteertrag von Imker Thomas Senn aus Gansingen spiegelt sich das turbulente Frühjahrswetter wieder. Während er im Frühling 2016 rund 400 Kilogramm erntete, waren es in diesem Frühling lediglich 250 Kilogramm. «Halb so schlimm», sagt Senn. «Dafür ist die Sommerernte umso besser ausgefallen.» Das warme Wetter ab Mitte Mai brachte ihm 250 Kilogramm Sommerhonig ein – doppelt so viel wie im Vorjahr. Insgesamt liegt er mit einer durchschnittlichen Sammelleistung von 25 Kilogramm pro Volk um drei Kilogramm über dem Wert des Vorjahres. «In guten Jahren können es auch mal 40 Kilogramm pro Volk sein, jedoch bin ich überaus zufrieden», sagt er.

Ruth Kohler, die 30 Bienenvölker im Gebiet um Herznach besitzt, konnte ihren Ertrag im Vergleich zum Jahr 2016 um 100 Kilogramm steigern. Dies liegt auch am Waldhonig, den sie im Gegensatz zum Vorjahr produzieren konnte. «2016 hat der Regen die Läuse, die den Honigtau produzieren, von den Bäumen gewaschen», erzählt sie. In diesem Jahr habe es jedoch ein Zeitfenster von rund zehn Tagen gegeben, in dem die Bienen den Honigtau von den Bäumen aufnehmen konnten.

Das Ausschwärmen blieb aus

Ruth Schafroth vom Bienenzüchterverein in Rheinfelden konnte ihren Ertrag aus dem Vorjahr ebenfalls toppen – und das, obwohl es aufgrund der erfrorenen Blüten auch bei ihr zunächst «gar nicht gut aussah». Knapp 30 Kilogramm Honig brachten ihre zwölf Bienenvölker im Durchschnitt ein. Im Vorjahr waren es lediglich 20 Kilogramm. Ein Grund dafür sei, dass die Bienen im Gegensatz zum letzten Jahr nicht ausgeschwärmt sind, um sich auf die Suche nach einem neuen Standort zu machen. Ein zweiter, dass das regenarme und warme Wetter im Mai und Juni die Bienen beflügelt hätten.