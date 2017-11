Die Schulden der Gemeinde sollen mittelfristig abgebaut werden. Deswegen beantragt der Fricker Gemeinderat eine Steuerfusserhöhung: Er nimmt den Steuerfussabtausch mit dem Kanton von drei Prozentpunkten nicht vor und will die Steuern um weitere drei Prozentpunkte erhöhen. Die Entscheidung, ob dies der Souverän an der Gemeindeversammlung vom 24. November goutiert, rückt näher.

Auf dem Widenplatz hat rund zwei Wochen vor der Gemeindeversammlung der Abstimmungskampf begonnen. Dort hängt seit Donnerstag ein Banner mit dem Slogan: «Den Gürtel enger schnallen. Nein zu drei Prozent höheren Gemeindesteuern.» Initiator der Banner-Aktion ist Roland Härri, Vize-Präsident der SVP-Ortspartei, der betont, das Banner nicht im Namen der Partei, sondern als Privatperson hergestellt und vor seinen Hauseingang gehängt zu haben.

200 Aufkleber für das Auto

Ein paar Stunden Arbeit – mehr habe es nicht für das Banner gebraucht. «Der Widenplatz ist gut frequentiert und das Banner hat am ersten Tag schon viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen», erzählt Härri. Viele Menschen, die auf dem Widenplatz parkieren, würden extra bis kurz vor seinen Hauseingang laufen, um lesen zu können, was dort unter dem dickgeschriebenen Slogan steht. Zusätzlich hat Härri 200 Aufkleber für das Auto anfertigen lassen, die er in den nächsten Tagen verschenken wird.

Den Slogan habe er gewählt, weil hinsichtlich des Schuldenabbaus auch der Gemeinderat den Gürtel enger schnallen soll. «Dies hat die Exekutive jedoch nicht vor, weil sie beantragt, ihre Entschädigung von Fr. 43.60 auf Fr. 60.– pro Stunde zu erhöhen», sagt Härri. Der Fricker Gemeinderat begründet die Anpassung der Entschädigungen mit «der grossen Anzahl der Projekte, der zunehmenden Komplexität der Geschäfte und der hohen Regelungsdichte».

Aus Gesprächen mit Fricker Bürgern weiss Härri, dass viele mit dem Vorgehen des Gemeinderates, die geplante Erhöhung des Steuerfusses erst unmittelbar nach den Gemeinderatswahlen bekannt zu geben, unzufrieden sind. «Mit dieser Aktion möchte ich erreichen, dass die Bürger nicht nur die Faust im Sack machen, sondern an die Gemeindeversammlung gehen und dort die Steuererhöhung verhindern», sagt Härri, der mehrere Projekte und Vorhaben des Gemeinderates, wie beispielsweise die Sanierung des Freizeitzentrums Vitamare, für zu teuer hält.

Falls sich die SVP-Ortspartei an ihrer Versammlung nächste Woche gegen die geplante Steuererhöhung ausspricht, ist es laut Härri gut möglich, dass ab dann mehrere seiner Banner in Frick auftauchen werden.