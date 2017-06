Für Spannung ist in Rheinfelden gesorgt: Sieben Kandidaten kämpfen am 25. Juni um die fünf Stadtratssitze. Neben den drei Bisherigen Franco Mazzi (FDP), Hans Gloor (parteilos) und Walter Jucker (SVP) wollen Dominik Burkhardt (GLP), Sandra Frei (CVP), Peter Koller (SP) und Susanna Schlittler (FDP) in der Exekutive der Zähringerstadt Platz nehmen. Wer schafft es? Eine Auslegeordnung in fünf Schritten.

1. Der Parteiproporz

Brigitte Rüedin und Béa Biber, die beiden Stadträtinnen, die nicht mehr antreten, gehören der SP und der GLP an. Der SP-Sitz ist unbestritten, die Linke ist in Rheinfelden traditionell stark. Zwei Legislaturen lange stellten die Sozialdemokraten bis 2014 sogar zwei Stadträte. An diese glorreichen Zeiten wollte die SP in diesem Jahr anknüpfen und mit dem Zweierticket Brigitte Rüedin/Peter Koller den zweiten Sitz, der vor vier Jahren an Walter Jucker von der SVP ging, zurückerobern.

Diese Kampfansage machte dann allerdings Rüedin gleich selbst zunichte, indem sie ihre bereits angekündigte Wiederkandidatur aufgrund von «unerwarteten Ermüdungserscheinungen» widerrief. Sie erwischte die Partei damit auf dem linken Fuss – der SP gelang es nicht, innert Kürze eine neue Frauenkandidatur aufzubauen. Somit tritt die SP mit Peter Koller alleine an. Der alte Politfuchs, der seit 2008 im Grossen Rat sitzt, dürfte den SP-Sitz wohl halten. Sein Handicap: Er ist ein Mann, und just die SP-Wähler legen viel Wert auf eine angemessene Vertretung beider Geschlechter in den Gremien.

Schwieriger ist die Ausgangslage in Sachen Parteiproporz beim Sitz von Béa Bieber. Die heute 56-Jährige wurde 1997 als FDP-Frau in den Stadtrat gewählt, trat aus der Partei aus und politisierte lange als Parteilose. Seit 2012 gehört sie der GLP an. Die GLP möchte den Sitz halten – die CVP, die seit acht Jahren nicht mehr im Stadtrat vertreten ist, hat etwas dagegen – oder besser gesagt: hat Sandra Frei als «Gegenwaffe». Auch die FDP möchte endlich wieder eine Zweiervertretung stellen, nachdem sie zeitweise – zwischen 2002 und 2005 – mit drei Vertretern sogar die faktische Mehrheit stellte.

Von der Parteistärke her sind beide Mitteparteien ähnlich stark. Die GLP holte zwar bei den Grossratswahlen im letzten Herbst deutlich mehr Parteistimmen als die CVP, viele dieser Stimmen sind allerdings an die Person von Grossrat Roland Agustoni und weniger an die Partei gebunden. Seit Jahren stabil sind derweil die beiden grossen Lager, die (Rechts-)Bürgerlichen und die Linken.

2. Die Bisherigen

Wirtschaftlich und finanziell ist Rheinfelden gut aufgestellt, und auch politisch gibt es kaum Knatsch und Unzufriedenheit – mal abgesehen von der Wäberhölzli-Abstimmung im letzten Jahr. In der Politik gilt die Faustregel: Je grösser die Zufriedenheit mit der Regierung, desto höher der Bisherigenbonus.

Stadtammann Franco Mazzi, der vor vier Jahren mit Abstand das beste Resultat erzielt hat, ist unbestritten, wenn ihn auch die Vorgänge rund um die Wäberhölzli-Kontroverse einige Stimmen gekostet haben dürften.

Walter Jucker hat sich in den vier Jahren, in denen er im Stadtrat sitzt, gut etabliert. Mit seiner offenen, lösungsorientierten Art ist der SVP-Mann bis weit in die Mitte hinein wählbar.

Auch Hans Gloor macht einen guten Job. Er hat allerdings zwei Handicaps: Erstens hat er keine Partei und damit keine Lobby im Rücken. Zweitens betreut er den Bau – jenes Ressort also, bei dem man sich automatisch Feinde schafft, weil man immer jemandem auf die Füsse tritt. Trotzdem ist auch seine Wiederwahl weitgehend unbestritten.

3. Die Frauen

Mit Rüedin und Bieber treten Ende Jahr die beiden Frauen in der Stadtregierung ab. Dass im neuen Stadtrat weiterhin zwei Frauen sitzen, ist unsicher. Denn wenn neben den drei Bisherigen auch Koller die Wahl schafft, ist nur noch ein Sitz frei.

Zumindest diesen fünften Sitz werden wohl die beiden Frauen unter sich ausmachen. Zum einen, weil die Rheinfelder keinen Stadtrat ohne Frauenvertretung wollen. Zum anderen ist GLP-Kandidat Burkhardt noch wenig bekannt. Ihm räumen Politbeobachter lediglich Aussenseiterchancen ein. Trumpfen könnte er als jüngster Kandidat bei den jungen Wählern – wenn sie denn zur Urne gehen.

Die Frage, ob Frei oder Schlittler (oder doch beide) das Rennen macht, lässt sich nicht abschätzen. FDP-Frau Schlittler bringt einen guten politischen Rucksack und einen beachtlichen (sozialen) Leistungsausweis mit sich; Frei bezeichnete sich in einem Interview selber als «politische Newcomerin», die allerdings beim Wäberhölzli-Referendum gezeigt hat, dass Potenzial in ihr steckt.

4. Die Mobilisierung

Viel hängt besonders beim fünften Sitz – jenem also, der wohl zwischen Frei und Schlittler ausgemarcht wird – davon ab, wer wie gut über die Parteigrenzen hinweg mobilisieren kann.

Die Wäberhölzli-Mitkämpfer von Frei haben sich inzwischen als Verein «Unser Rheinfelden» konstituiert. Dieser hat bei Kommissionswahlen im letzten Jahr gezeigt, dass er den traditionellen Parteien einen Strich durch die Rechnung machen kann. Der Verein wird auch bei den Stadtratswahlen aktiv, wie Jürg Keller gegenüber der az erklärt. Er wird seine Wahlempfehlung – Frei, Jucker, Schlittler – per Mail und Flugblatt streuen. Allerdings muss Frei die Wahlempfehlung mit Schlittler teilen.

5. Die Wahlbeteiligung

Die Wahlbeteiligung wird tief sein, denn der 25. Juni ist kein nationaler Abstimmungssonntag. Somit dürfte die Beteiligung unter 30 Prozent liegen. Das sei frustrierend, sagt ein Politbeobachter. «Wir haben endlich wieder eine richtig gute Auswahl – und keiner geht hin.»

Das sind die sieben Kandidaten für den Stadtrat in Rheinfelden: