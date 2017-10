Die Schweiz ist ein Bahnland. Diese Binsenwahrheit bestätigt nun eine Auswertung zu den Halbtax- und Generalabonnements (GA). Danach besitzen 5,6 von 100 Schweizern ein GA; bei den Halbtaxabos variiert die Zahl, je nach Kanton, zwischen 9,9 (TI) und 38,7 (ZG) Abos pro 100 Einwohner. Im Kanton Aargau sind es 6,8 GA und 27,1 Halbtax pro 100 Einwohner. Diese Zahlen hat «Schweiz aktuell» publik gemacht.

Die AZ hat die Zahlen für die 32 Fricktaler Gemeinden ausgewertet. Dabei zeigt sich: Auch die Region setzt auf Bahn und Bus. Drei Besonderheiten fallen auf.

Die Abodichte variiert stark. Am wenigsten GA-affin sind die Münchwiler mit 1,2 Abos pro 100 Einwohner; am meisten GA haben die Gipf-Oberfricker (8,3). Die Halbtax-Dichte ist in Schwaderloch mit 14,2 Abos pro 100 Einwohner am tiefsten. Am höchsten ist sie – in Gipf-Oberfrick. Hier besitzen 31,6 von 100 Einwohnern ein Halbtax.

Die Abo-Werte sind in den meisten Gemeinden tiefer als im kantonalen Schnitt. Dies liegt nicht daran, dass die Fricktaler den öffentlichen Verkehr meiden, sondern dass jene, die primär nach Basel orientiert sind, eine geldbeutelschonende Alternative zum GA haben: das U-Abo des Tarifverbundes Nordwestschweiz (TNW). Wer eines hat, hat auf dem ganzen Streckennetz des TNW freie Fahrt. Preislich schenkt dies ein: Kostet ein GA 2. Klasse 3860 Franken, bekommt man ein U-Abo für 800 Franken.

Die GA-Verbreitung ist im oberen Fricktal höher als im unteren. Beim Halbtaxabo sind die Bezirks-Unterschiede weniger ausgeprägt. Hier kommt es vielmehr zu «Clusterbildungen» rund um die Verkehrsdrehscheiben Frick und Rheinfelden. Je näher einer der beiden Bahnhöfe liegt, desto höher ist tendenziell der Wert.

Dass es im oberen Fricktal mehr GA-Besitzer gibt, hängt mit den Pendlerströmen zusammen: Während es das untere Fricktal primär nach Basel oder ins Baselbiet zur Arbeit zieht, leben im oberen Fricktal viele, die ihren Arbeitsplatz in Richtung Zürich, Aarau oder gar Bern haben.

Köbi Brem, Gemeindeammann von Wölflinswil, gehört zu dieser «Ostfraktion». Er arbeitet in Baden und pendelt mit dem Bus und dem Zug zur Arbeit. «Das Auto zu nehmen, käme mir nicht in den Sinn», sagt Brem, der selber ein GA besitzt. Den Arbeitsweg nutze er lieber, um die Zeitung zu lesen, als selber am Steuer zu sitzen.

Brem, der selber gerne Auto fährt, freut sich, dass seine Gemeinde den dritthöchsten Wert bei den GA (6,5 Abos pro 100 Einwohner) und den zweithöchsten bei den Halbtax (29,5 Abos) hat. «Es ist super, dass der öffentliche Verkehr gut genutzt wird», sagt er. Er plädiert «für ein sinnvolles Miteinander von Individual- und öffentlichem Verkehr». Man dürfe nicht das eine verteufeln, ist er überzeugt. Beides habe seine Berechtigung und müsse situativ eingesetzt werden.

Dass seine Gemeinde vergleichsweise hohe Wert hat, erstaunt Brem nicht. Die Postautohaltestellen im Dorf lägen «sehr günstig», sagt er. Zudem seien bereits viele Schüler und Studenten nach Aarau und Zürich ausgerichtet. «Viele pendeln auch später, im Berufsleben, in die gleiche Richtung.» Denn dort, wo man lerne, baue man sich auch sein Netzwerk auf.

Gipf-Oberfricker lernt in Bern

Unangefochtener Spitzenreiter in Sachen GA und Halbtax ist im Fricktal Gipf-Oberfrick. Jeder Zwölfte hat hier ein GA, jeder Dritte ein Halbtax. «Super», findet Gemeindeammann Regine Leutwyler. Sie besitzt, wie auch ihr Mann, ebenfalls ein GA. Sie führt die hohen Werte auf die gute Verkehrsanbindung und die Pendlerströme Richtung Osten und Süden zurück. «Es gibt sogar junge Gipf-Oberfricker, die ihre Lehre in Bern machen», weiss Leutwyler. Sie sieht noch zwei andere Gründe, weshalb viele Gipf-Oberfricker lieber Bus und Zug statt Auto zur Arbeit nehmen: «Die täglichen Staus.» Und: «Die Parkplatzprobleme in den Städten.»