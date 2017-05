Vor gut einem Jahr haben die Laufenburger Stimmberechtigten dem neuen Investitionskonzept für die Altstadt zugestimmt. Es sieht vor, Liegenschaften in der Altstadt oder in der Dorfkernzone Sulz zu erwerben, zu sanieren und anschliessend die Wohnungen zu vermieten. So sollen attraktiver Wohnraum geschaffen, steuerkräftige Zuzüger angelockt und das gemischte Wohnen gefördert werden. Gleichzeitig mit dem Ja zum Konzept hat der Souverän dem Stadtrat die Kompetenz erteilt, Liegenschaften für maximal 3,5 Millionen Franken zu erwerben.

Bereit für die nächste Phase

Mittlerweile wurden verschiedene Liegenschaften geprüft und anhand verschiedener Kriterien bewertet. Dazu gehören gemäss Vizeammann Meinrad Schraner die Lage der Liegenschaft, der Erneuerungsbedarf und eine grobe Kostenschätzung, sowie die Ermittlung der möglichen Rendite. Diese soll laut Schraner mindestens 2,5 Prozent betragen, damit ein Projekt in Angriff genommen wird.

Nun geht es in die nächste Phase: An der kommenden Einwohnergemeindeversammlung legt der Stadtrat dem Souverän nun Planungskredite in der Höhe von 195 000 Franken für Liegenschaftskäufe vor. Für die Gebäude an der Fischergasse 10 und 11 ist die Vorprüfung geplant. Bei den Liegenschaften an der Marktgasse 169 (32 000 Franken) und an der Marktgasse 170 (58 000 Franken) geht es bereits um die Detailprojektierung.

Weiter sollen leer stehende Räume im alten Pfarrhof in Sulz, der bereits im Eigentum der Gemeinde ist, zu Wohnungen umgenutzt werden. Hier sind für die Detailprojektierung 75 000 Franken veranschlagt. Mit dem Kredit für die Detailprojektierung strebt der Stadtrat die Ausarbeitung des Bauprojekts und die Bewilligungsreife an. Bei einem Ja an der Gemeindeversammlung sei mit ersten Kaufentscheiden im Herbst zu rechnen, erklärt Schraner.

Ja der Bevölkerung wichtig

Die Planungs- und Sanierungskredite sind gemäss dem kantonalen Gemeindegesetz nötig. Die Gemeindeabteilung hat einen Passus, der diese Kredite in die Kompetenz des Stadtrats legen sollte, nicht bewilligt. Doch Schraner sagt ohnehin: «Es gehört zu unseren Prinzipien, dass wir vor dem Kauf die Bevölkerung über jedes einzelne Projekt informieren.» Projekte dieser Grössenordnung brauchten die Zustimmung der Bevölkerung. Und: «Letztendlich brauchen wir auch die Bevölkerung für die Mund-zu-Mund-Propaganda für die Vermarktung.»

Obwohl die beiden Liegenschaften in der Marktgasse und in der Fischergasse jeweils direkt nebeneinander stehen, stehen derzeit unterschiedliche Ansätze im Fokus: «Die Liegenschaften in der Marktgasse sollen eigenständig bleiben», so Schraner. In der Fischergasse wird zur Zeit das Modell Duo – also eine Zusammenführung der Gebäude – favorisiert, erklärt Schraner.

Gemeindeversammlung: Freitag, 9. Juni, 20 Uhr, Mehrzweckhalle Sulz