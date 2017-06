Die Wetterprognose für Gipf-Oberfrick am Freitagabend: Sehr heiss, schwül, hohe Gewitterwahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit dieser Prognose? 100 Prozent – zumindest in der Mehrzweckhalle, denn hier tagt die Gemeindeversammlung und entscheidet über die weitere Ausrichtung der Oberstufe. Der Gemeinderat möchte mit Frick kooperieren und die bislang eigenständige Real- und Sekundarschule mit derjenigen von Frick zusammenlegen. Der Standort bliebe erhalten, das Sagen hat danach aber Frick.

Seit diese Pläne vor gut zwei Jahren publik wurden, hält sich eine Gewitterwolke hartnäckig über dem Dorf – und entlud sich so manches Mal unter lautem Donnergrollen. Das letzte Mal an einer Infoveranstaltung Mitte Juni, an der gegen 180 Personen teilnahmen. Der unüberhörbare Tenor: Wir wollen, dass die Oberstufe eigenständig bleibt.

Gemeindeammann Regine Leutwyler macht sich denn auch keine Illusionen: «Die Meinungen sind gemacht», sagt sie. Anhand der Reaktionen geht sie nicht davon aus, dass der gemeinderätliche Antrag durchkommt. Weshalb setzt der Gemeinderat das Geschäft dann nicht ab? «Es ist gut, wenn ein klarer Entscheid für oder gegen die Zusammenarbeit vorliegt.» Gebe es ein Nein, «können wir das Thema ruhen lassen».