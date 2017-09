Für das Festival werden weit über 10 000 Besucher erwartet. Müller kann nicht verhehlen, dass es in dem sonst eher ruhigen Dorf lauter als gewohnt werden wird. Dass der Verkehr durch Schupfart stark zunehmen wird. Sie weiss aber auch, dass Schupfart stolz ist, dieses Spektakel für eine ganze Region auszurichten, ihr ein musikalisches Bonbon anzubieten und dem Fricktal auch wirtschaftlich etwas zu geben. Und es ist eben auch dieser Stolz der Einwohner, der den Lärm und die Verkehrsbelastung im Ort zur Makulatur macht. In diesem Jahr ist es dem OK gelungen, mit den Fantastischen Vier einen «Hammer» zu engagieren. Müller strahlt. «Die standen schon lang auf unserer Wunschliste». Geklappt hat das Engagement, weil sie in der Zeit des Schupfart-Festivals auf Tournee sind, und man sich mit dem dem Band-Management einig wurde. Müller sagt: «Die wichtigsten Faktoren bei den Verhandlungen sind, ob die Veranstaltung in die Tour passt und ob der Ort und die Gage stimmen.» Weil die Bekanntheit der Künstler mit der Höhe der Gage einhergeht, führen «Hämmer» wie die Fantastischen Vier dazu, dass die Organisatoren mehr Tickets, Getränke und Essen verkaufen müssen, um in die schwarzen Zahlen zu kommen. Müller sagt: «Finanziell sind wir auf einem guten Kurs.»

Der Dezibelmesser läuft mit

Müller weiss, dass alles stimmen muss, um das Publikum am Festival zufriedenzustellen. Entscheidend hierbei sei mitunter die Soundkulisse. «Hier darf nicht gespart werden. Externe Profis übernehmen den Aufbau.» Doch die beste Tontechnik nutzt nichts, wenn der Soundmischer der Band nicht mehr so gut hört. Müller schmunzelt. «Dies kommt öfters vor, als man denkt.»

Skurril ist, dass sich ein paar Besucher darüber beschwerten, dass die Musik im Festzelt zu laut sei. «Bei den Auftritten kontrollieren wir die Lautstärke mir einem Dezibel-Messgerät», sagt Müller. Die Lautstärke richtet sich an der Schall- und Laserverordnung aus. «Da wir Ohrstöpsel verteilen, sind bis zu 100 Dezibel erlaubt. Diese Grenze wird – dank Messgerät – überwacht und eingehalten.»