Der Unfall ereignete sich kurz nach 18 Uhr. Im Hardwald in Eiken fuhr ein Mann in seinem Volvo in Richtung Laufenburg, als ihm zwei Autos entgegenkamen. Eines scherte zum Überholen auf seine Fahrspuraus. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 61-Jährige aus, worauf er die Kontrolle über sein Auto verlor. Dieses kam von der Strasse ab, touchierte ein anderes, entgegenkommendes Auto leicht und landete auf dem Dach im Gebüsch.

Eine Ambulanz fuhr den Mann ins Spital. Er dürfte laut der Kantonspolizei Aargau aber unverletzt geblieben sein.

Die Polizei sucht Zeugen (Tel. 062 871 13 33).

