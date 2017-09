Nun ist es offiziell: Alle vier Fricker Ortsparteien empfehlen neben den vier bisherigen Gemeinderäten, die am 24. September nochmals antreten, SVP-Mann Adrian Speckert zur Wahl. Der 40-jährige Postauto-Chauffeur soll den Sitz zurückerobern, den die Partei vor vier Jahren nach dem Rücktritt von Anton Mösch verloren hat – mangels SVP-Papabili. Speckert soll, wenn man so will, den SVP-Bus wieder im Gemeindehaus parken.

Speziell an der Wahlempfehlung ist die Haltung der FDP: Sie unterstützt die Kandidatur Speckert, weil sie den Sitzanspruch der wählerstärksten Partei anerkennt, wie Parteipräsident Rudolf Heusser gegenüber der AZ sagt. Die SVP in die Regierung – und damit die Verantwortung – einzubinden, hält er wie die anderen Ortsparteien für wichtig.

Bürgerlicher Zweikampf

Nur: Mit Eugen Voronkov, 36, tritt eben auch ein FDPler zur Wahl an, der bereits mehrmals auf der FDP-Liste für den Grossrat kandidiert hat. Dass ihn seine Partei nicht unterstützt, findet er schade. Dies zeichnete sich jedoch bereits in den Vorgesprächen ab und deshalb kandidiert Voronkov nun als Parteiloser. Er akzeptiere den Entscheid seiner Partei, sagt Voronkov. Wobei es mit dem Attribut «seiner» so seine Sache ist: Sein Parteistatus wird unterschiedlich beurteilt. Die Partei ging davon aus, dass er aus der Ortspartei ausgetreten ist – Voronkov dementiert dies.