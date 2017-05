An der nächsten Gemeindeversammlung kommt es in Gipf-Oberfrick zum Bildungs-Showdown: Der Gemeinderat legt am 30. Juni die Karten auf den Tisch und sagt, wie es mit der Oberstufe weitergehen soll. Fünf Varianten hat er in den letzten eineinhalb Jahren mehr oder weniger tief geprüft. Im April nun hat er sich auf ein Modell festgelegt. Auf welches, will Gemeindeschreiber Urs Treier nicht sagen und verweist auf die Infoveranstaltung am 13. Juni. Der Gemeinderat verzichte darauf, «vorgängig schon Varianten oder Teile der Information bekannt zu geben».

Die az weiss: Der Gemeinderat wird dem Souverän die Umsetzung von Variante 3 beantragen. Diese sieht vor, dass die Oberstufe künftig von Frick geführt wird und dass Gipf-Oberfrick als Aussenstandort erhalten bleibt. Es ist somit der gleiche Vorschlag, den der Gemeinderat bereits im April 2015 vorgelegt hat – und mit dem er bei der Lehrerschaft und in Teilen der Bevölkerung einen Sturm der Entrüstung hervorrief.

Die IG «Pro Oberstufe Gipf-Oberfrick» wurde daraufhin gegründet und forderte an der Gemeindeversammlung im Juni 2015, dass auch Varianten ausgearbeitet werden, bei denen die Oberstufe selbstständig bleibt. Dem Antrag stimmten mehr als 80 Prozent der Anwesenden zu.

Die Gemeinde nahm den Auftrag ernst, das geht auch aus einem Factsheet des Gemeinderates hervor, das der az vorliegt. Fünf Varianten wurden geprüft:

Die Beibehaltung des Status quo. Die Schwierigkeit: In der Realschule werden die Mindestschülerzahlen bereits heute nicht immer erreicht, und der Kanton erteilt ab kommendem Schuljahr keine Ausnahmebewilligungen mehr. Das heisst: Erreicht eine Klasse die Mindestschülerzahl nicht, müsste die Gemeinde die Kosten der betreffenden Abteilung übernehmen. Im Factsheet spricht der Gemeinderat von «140 000 bis mehrere hunderttausend Franken».

Ein Schüleraustausch mit Frick. Die Oberstufe bleibt in dieser Variante eigenständig. Das Problem: Frick lehnt einen reinen Schüleraustausch ab.

Die beiden Oberstufen werden zusammengelegt. Die Schule steht unter der Leitung von Frick.

Jeder dritte Jahrgang der Realschule wird in Frick geführt.

2005 wurde mit Oberhof, Wittnau und Wölflinswil ein Schulvertrag für die Oberstufe abgeschlossen. Die fünfte Variante sieht vor, weitere Vertragsgemeinden zu finden.

Frick lehnt Schüleraustausch ab

In die Ausarbeitung der Varianten war auch eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Schule und der IG involviert. Im November 2015 entschieden Arbeitsgruppe und Gemeinderat, es zuerst mit dem Schüleraustausch zu versuchen. «Falls dies scheitert, sollen andere Gemeinden angefragt werden, ob sie ihre Schüler anstatt nach Frick in die Oberstufe von Gipf-Oberfrick entsenden würden», hält das Factsheet fest.

Die Verhandlungen mit Frick verzögerten sich, weil man die Ergebnisse einer gesamtregionalen Studie zur Oberstufensituation abwarten wollten. Diese lagen im Herbst 2016 vor. Gipf-Oberfrick ging im Februar nochmals mit der Idee eines Schüleraustausches auf Frick zu – und bekam eine Absage.

Die von der Arbeitsgruppe präferierte Variante, eine andere Gemeinde für die Oberstufe zu gewinnen, hält der Gemeinderat für «wenig realistisch». Im Factsheet hält er zudem fest, dass auch die Gemeinderäte der drei Talgemeinden die Lösung, dass Frick die Schule führt, befürworten.

Ende April wurden die Lehrer sowie Vertreter der IG über den Variantenentscheid des Gemeinderates informiert. Die Veranstaltung verlief emotional, die Lehrer lehnen den Zusammenschluss weiterhin ab. Anders als der Gemeinderat sehen sie den Mehrwert einer zusammengeschlossenen Oberstufe – langfristige Sicherheit, optimale Schulraumnutzen – nicht.

IG-Sprecher Ignaz Heim ärgert sich zudem über die gemeinderätliche Darstellung der Kosten. «Das ist Angstmacherei», sagt er. Der Gemeinderat tue so, als sei die ganze Oberstufe gefährdet, wenn sie eigenständig bleibe. «Dem ist nicht so.»

Auch das Argument, dass die Oberstufe viel teurer ist als jene in Frick, lässt Heim nicht gelten. «Das war vor ein paar Jahren so, die Kosten haben sich aber angeglichen.» Heim kritisiert zudem, dass sich die Diskussion nur um das Geld dreht und pädagogische Aspekte ausgeblendet werden. «Eine kleine Schule kann eine pädagogisch wertvolle Alternative bieten.»

Über Vorgehen befremdet

«Befremdend» findet Heim, dass der Gemeinderat nun nicht, wie im November 2015 mit der Arbeitsgruppe besprochen, auf andere Gemeinden zugeht. «Das ist eine absolut verpasste Chance», sagt Heim. «Denn derzeit suchen mehrere Gemeinden nach einer Lösung für ihre Oberstufe. Als Beispiele nennt er Eiken und Küttigen.

An der Infoveranstaltung für die Lehrer begründete der Gemeinderat seine passive Haltung, auf andere Gemeinden zuzugehen, auch damit, dass die Verhandlungen mit Frick bis im Februar dauerten und man nicht hinter dem Rücken von Frick agieren wollte. Heim schüttelt den Kopf. «Es geht hier ums Überleben unserer Schule, um den Erhalt eines wichtigen Standortvorteils für unser Dorf und das ganze Tal.»

Gegen das gemeinderätliche «fait accompli», wie es Heim nennt, will sich die IG wehren. Sie wird an der Gmeind den Antrag stellen, es seien «sofort Verhandlungen zur Integration von weiteren Gemeinden» aufzunehmen. «So kann die Schule eigenständig bleiben», ist Heim überzeugt. On verra. Klar ist: Gipf-Oberfrick steht, einmal mehr, eine emotionale Versammlung bevor.