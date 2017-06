Am kommenden Samstag feiert die Raiffeisenbank Regio Laufenburg ihren 100. Geburtstag mit einem Gala-Abend. Durch den Abend führt das Komiker-Duo Lapsus und der Berner Oberländer «Alpenentertainer» Trauffer spielt eines seiner wenigen Konzerte in diesem Jahr. Rund 1000 Gäste – darunter auch Vertreter von Raiffeisen Schweiz und Politiker – haben sich für das Fest in Kaisten angemeldet.

Am Ursprung der heutigen Bank mit rund 3150 Genossenschaftsmitgliedern und 16 Mitarbeitern steht die Darlehenskasse Kaisten. Sie wurde vor 100 Jahren gegründet. 1992 folgte dann die Fusion mit der Raiffeisenbank Ittenthal. Daraus entstand die Raiffeisenbank Kaisten-Ittenthal, die wiederum 2004 mit der Raiffeisenbank Sulz fusionierte. «Kaisten-Ittenthal war damals die übernehmende Bank», erklärt Peter Senn, Vorsitzender der Bankleitung. Deshalb geht das diesjährige Jubiläum auch auf die Kaister Wurzeln zurück. In Sulz bestand die Raiffeisenbank nämlich bereits ein paar Jahre länger, seit 1911.

Positive Entwicklung

13 Jahre sind seit der Fusion der Banken Kaisten-Ittenthal und Sulz nun mittlerweile vergangen. Und die Bank ist in dieser Zeit weiter gewachsen. 2016 wies die Raiffeisenbank Regio Laufenburg eine Bilanzsumme von 342 Millionen Franken aus, betreute Kundengelder in der Höhe von 274 Millionen Franken, gewährte Kredite und Hypotheken im Umfang von 296 Millionen Franken und verwaltete ein Kundendepotvolumen von 100 Millionen Franken. «Der Zusammenschluss war der einzig richtige Schritt», sagt Peter Senn denn auch rückblickend. «Gemeinsam erreichten wir eine gute Grösse und die Zahlen der letzten 13 Jahre sprechen für sich.»

Senn verhehlt aber auch nicht, dass das Umfeld und die Rahmenbedingungen «immer härter» werden. Gerade die regulatorischen Vorschriften seien in den letzten Jahren massiv verschärft worden.

Und so ist es durchaus möglich, dass nach dem Jubiläumsjahr ein weiterer Zusammenschluss ins Auge gefasst wird. «Die Verwaltungsratspräsidenten der Raiffeisenbanken Regio Laufenburg, Mettauertal und Frick stehen in regelmässigem Kontakt», sagt Peter Senn. Im kommenden Jahr soll dieser weitergeführt werden.

Verschiedene Zukunftsvarianten

Senn betont allerdings: «Es ist noch völlig offen, wie es weitergeht.» Eine Zweierfusion zwischen den Banken Mettauertal und Regio Laufenburg sei ebenso denkbar wie eine Dreierfusion mit der Raiffeisenbank Regio Frick. Auch eine eigenständige Zukunft sei, «mit organisatorischen Anpassungen», weiterhin möglich, so Senn. «Schliesslich sind wir nicht mehr eine ganz kleine Bank.» Es gebe in der Schweiz kleinere, eigenständige Raiffeisenbanken.

Klar ist ohnehin: Auch wenn sich Raiffeisen Schweiz in Zukunft eher grössere Gebilde vorstellt, haben die Genossenschafter das letzte Wort. Sie werden dereinst entscheiden, welchen Schritt in die Zukunft die Raiffeisenbank Regio Laufenburg machen wird.

Zunächst aber wird nun am Wochenende gefeiert. Und der Gala-Abend bleibt nicht der letzte Anlass im Jubiläumsjahr: «Im Dezember planen wir noch einen Anlass für die Jugend», so Senn. Die Bank will die Jugendlichen zu einem Skitag einladen.