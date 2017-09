An der Schweizer Weinmesse Vinea wurden gleich mehrere Weine aus dem Fricktal ausgezeichnet. Vom Weingut von Daniel und Rahel Buchmann in Wittnau (links) wurde der Pinot Noir Barrique 2015 mit Gold geehrt. Ebenfalls Gold holte die Cuvée Andrea 2013 vom Weinbau Gerhard Wunderlin in Zeiningen (rechts). Seine Zeininger und Magdener Pinot Noir 2015 erhielten Silber.