Eigentlich hat der Fricker Gemeinderat allen Grund zur Freude: Gegen die Tempo-30-Zone im Gänsacker und am Kirchmattweg ging während der Auflage nicht eine Einsprache ein; der Verkehr kann somit in diesem Quartier beruhigt werden.

Aber eben: nur eigentlich. Denn gegen die gleichzeitig aufgelegte Entfernung der sieben Baumbuchten am Gänsacker und am Königsweg, die heute den Verkehr beruhigen – manche sagen: beunruhigen, sind zwei Einwendungen eingegangen. Das bestätigt Gemeindeschreiber Michael Widmer gegenüber der az. Details zu den Einwendungen will er nicht nennen. «Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, sind weitere Auskünfte derzeit nicht möglich», so Widmer.

Und dieses Jein stellt nun den Gemeinderat vor eine Herausforderung. Man kann auch sagen: Es bringt ihn in eine leise Zwickmühle.

Zwar sind die beiden Geschäfte nicht direkt aneinandergekoppelt, aber eben doch stark ineinander verwoben. Zwar würde Tempo 30 auch mit den sieben Baumbuchten bestens funktionieren; manch einer wird nun sagen: Tempo 30 schreit ja förmlich nach verkehrsberuhigenden Massnahmen. Aber eben: in diesem Fall nur theoretisch.

Mehrheit will keine Bäume

Denn die Realisierung der Tempo-30-Zone fusst auf einer Umfrage, die der Gemeinderat im letzten Sommer unter der Bevölkerung im Tempo-30-Rayon durchgeführt hat. Dabei kam zweierlei heraus: Eine deutliche Mehrheit der 195 Personen, die sich an der Umfrage beteiligt haben, wünscht sich Tempo 30 im Quartier. Allerdings sprach sich ebenfalls eine Mehrheit dafür aus, dass die Bäume gefällt und die Buchten entfernt werden sollen – und dies sowohl bei Tempo 30 als auch bei Tempo 50.

Die «IG Gänsacker», die vor knapp fünf Jahren gegründet wurde, machte schon im letzten Spätherbst, als die Tempo-30-Pläne publik wurden, klar: Die IG ist mit der Verkehrsberuhigung einverstanden «unter der Bedingung, dass sich auch der Gemeinderat an die Abmachung hält und das Ergebnis 1:1 umsetzt», sagte damals IG-Mitglied Vreni Grenacher zur az. Das heisst: Kommt Tempo 30, fallen die Blätter.

Ball liegt beim Gemeinderat

Gemeindeammann Daniel Suter sagte im gleichen az-Artikel: «Wir werden bei der Ausführung des Projektes den Beweis erbringen, dass wir das Ergebnis der Umfrage umsetzen.» Dazu holte der Gemeinderat auch ein Gutachten bei einem Verkehrsplaner ein, ob Tempo 30 ohne bauliche Massnahmen überhaupt bewilligungsfähig ist. Ist es, sagte der Verkehrsplaner – und dieser Auffassung schloss sich auch der Kanton an, wie Widmer vor Monatsfrist der az sagte.

Nun liegt der Ball also beim Gemeinderat, der nun laut Widmer mit den «Absendern der Rechtsmittel» zusammenkommen wird. Die Gemeinde hat zwar grünes Licht für Tempo 30, aber für das Entfernen der Baumbuchten steht die Ampel derzeit auf Orange. Der Gemeinderat muss dafür sorgen, dass auch sie auf Grün umstellt, sonst drohen beide Projekte auf Rot zu schalten. Denn wenn er Tempo 30 einführt, die Einwendungen aber gutheisst und die Baumbuchten deshalb belässt, sehen viele Anwohner rot. Mit anderen Worten: Der Gemeinderat muss die Baumfrage an der Wurzel packen.