Doch wie kam Edith Hunziker überhaupt auf die Idee, in einem Wohnhaus nach dem Turm zu forschen? «Die Tatsache, dass ein Teil des Hauses über die Flucht der Stadtmauer hinausragt, hat Christoph Reding von der Kantonsarchäologie und mich überhaupt erst auf die Idee gebracht», so Hunziker. Danach habe sie festgestellt, dass auf allen alten Plänen der Stadt Laufenburg die Situation ebenfalls schon so dargestellt ist. Weitere Hinweise fand Hunziker schliesslich in Schriftquellen aus den Jahren 1526 und 1728. «Wie so oft waren es verschiedene Puzzleteile, die zuerst aufgefunden und dann richtig zusammengesetzt werden mussten.»

Zusätzlich zur Entdeckung, dass der Storchennestturm tatsächlich noch existiert, konnten laut Hunziker viele neue Erkenntnisse zur nahen Umgebung des Turms gewonnen werden. «Etwa dass es sich beim Vorgängerbau des Hauses Gerichtsgasse 80 um eine einstige Schlossscheune handelte, dass der Westabhang des Schlossbergs einst teilweise mit Reben bestockt war oder dass es sich beim zum Schloss gehörigen Baum- oder Obstgarten höchstwahrscheinlich um die Burgmatt handelt.»

Teil einer grossen Unterburg

Wichtig sei die Entdeckung des Storchennestturms zudem auch für das Wissen über die Unterburg, von deren Existenz man bis vor wenigen Jahren überhaupt noch nichts wusste. Nach den neusten Erkenntnissen sei nun klar, dass sich diese Unterburg mehrstufig weit nach Westen in die nachmalige Wasenvorstadt hinein ausdehnte. Die Burganlage war die Residenz der Grafen von Habsburg-Laufenburg, bis sie nach deren Aussterben an das Haus Habsburg-Österreich überging und zum Vogteisitz wurde. «Die gesamte Anlage erscheint somit in einem ganz neuen Licht», so Hunziker.

Der Storchennestturm war Teil dieser ausgedehnten Unterburg. «Nach der Quelle von 1383 zu schliessen, besass er ein Törchen, durch das der Weg vom Schlossareal in den schlosseigenen Obstgarten jenseits des Grabens vor der Stadtmauer führte», erklärt Hunziker. Wie der Turm allerdings genau ausgesehen hat und welches seine genaue Funktion war, ist jedoch unklar. «Der Storchennestturm könnte als sogenannter Schalenturm nach innen, gegen die Stadt hin offen gewesen sein», vermutet die Kunsthistorikerin. Allenfalls könnten bauarchäologische Untersuchungen aber noch weitere Details ans Licht bringen.