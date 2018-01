Natürlich ist der Brand im ehemaligen Hotel Schützen am Morgen danach das Gesprächsthema in Laufenburg. «Es wird überall darüber gesprochen», sagen mehrere Einwohner. Beim Brand am Montagabend erlitten sieben Personen teilweise schwere Rauchgasvergiftungen. Sie mussten in verschiedene Spitäler gebracht werden.

Diskutiert wird in der Stadt am Dienstag vor allem eines: die Brandursache. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Ein 24-jähriger Schweizer, der in einer der Wohnungen in den oberen Stockwerken im «Schützen» lebte, steht unter dringendem Verdacht, das Gebäude angezündet zu haben. Die Polizei konnte ihn bereits kurze Zeit nach dem Brand festnehmen. Wer also ist der Mann? Und warum beging er eine solche Tat?

Er war bereits in Haft

Es sind viele Fragen offen, einige Antworten liefert am Dienstagnachmittag die Aargauer Staatsanwaltschaft. «Der Mann war den Behörden bekannt», sagt Sprecherin Fiona Strebel. Am vergangenen Freitag hatte er demnach einen anonymen Anruf bei der Notrufzentrale abgesetzt und damit gedroht, den «Schützen» in die Luft zu sprengen. Dies, nachdem er wegen renitenten Verhaltens bei einer regionalen Verwaltungsbehörde polizeilich weggewiesen worden war.

Offenbar ging es beim Konflikt mit der Behörde um Geld. Bei einer Befragung am Samstag habe der Mann dann allerdings glaubhaft dargelegt, dass er den Anruf nur aus Frustration abgesetzt und die Drohung nicht ernst gemeint habe, so Strebel. Auch eine Hausdurchsuchung lieferte nichts Verdächtiges, weshalb der Beschuldigte aus der Haft entlassen wurde.