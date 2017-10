Die Natur meinte es gut mit den Schifffahrt-Anbietern. Viel Sonnenschein, kaum Regen, kein Hochwasser – die idealen Komponenten, um über den Rhein zu schippern und den lauen Fahrtwind an Deck zu geniessen. Die AZ hat bei den Schifffahrtbetreiben in der Region nachgefragt, ob sich das schöne Wetter im Sommer für sie ausgezahlt hat.

«Nein», sagt Kapitän Jürgen Schroff, der mit seinem «Löwen von Laufenburg» auf der deutschen Seite ab- und anlegt. Das Schiff bietet Platz für bis zu 60 Personen. Das Wetter sei für Schroff für seine Rundfahren, die um 14.30 Uhr starten, eher kontraproduktiv gewesen. «Oftmals hat die Sonne richtig runtergeknallt. Wenn es über 30 Grad hat, haben nur noch wenige Leute Lust auf eine Rundfahrt», sagt er.

Es mangelte an Touristen

Schroff ist alles andere als zufrieden: «Im Vergleich zu den letzten Jahren gab es kaum Feriengäste in der Region.» Als Konsequenz daraus musste er mehrere Fahrten aufgrund einer zu geringen Passagierzahl absagen. «Vorletzten Sonntag und den Sonntag davor fielen die Fahrten ins Wasser, weil sich nur zwei oder drei Leute angemeldet haben», erzählt Schroff, der nach der Saison sein Schiff verkaufen möchte. Besser fällt die Bilanz auf Schweizer Seite für die «MS Stadt Laufenburg» aus, die Platz für bis zu 25 Passagiere bietet. «Alle geplanten Fahrten konnten durchgeführt werden und wurden mit 20 bis 25 Personen sehr gut gebucht», so Monika Wissler vom Verkehrsbüro. Dies war 2016 anders, als das Hochwasser im Juni zu Ausfällen und Umbuchungen führte. Wissler schätzt das Plus an Passagieren im Vergleich zu 2016 auf 20 bis 30 Prozent.

Auch das 2016 eingeführte «R(h)ein zum Erholungsbier», bei dem regionales Bier und Häppchen angeboten werden, ist gemäss Wissler gut gebucht worden. Während das Angebot im letzten Jahr von zwei bis drei Gruppen genutzt wurde, waren es in diesem Jahr schon rund zehn.

Der «Trompeter von Bad Säckingen» bietet auf Deck Platz für 150 Personen. Eine Bilanz möchte der «Trompeter»-Kapitän Johann-Peter Michlmayr auf Anfrage der AZ jedoch «lieber nicht» ziehen.