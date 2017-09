Es war ein rabenschwarzer Wahlsonntag für Peter Frick (GLP). Der Vizepräsident wurde nach 16 Jahren im Gemeinderat abgewählt. Frick wollte jedoch nicht nur wieder in den Gemeinderat, er griff auch in einer Kampfwahl gegen Gremiums-Kollegin Gisela Taufer (FDP) nach dem Präsidenten-Amt. Seine Kandidatur – portiert von der SVP – meldete er jedoch erst nach Ablauf der ordentlichen Frist an. Die AZ fragte bei den Ortsparteien nach, ob sie darin den Grund für Fricks Wahlschlappe sehen.

Für Gerhard Waldner, Ortsparteipräsident der SP, war das Einreichen der Kandidatur um das Präsidentenamt von Peter Frick nach Ablauf der ordentlichen Anmeldefrist «nicht die feine englische Art». «Er hat dafür von den Wählern einen Denkzettel bekommen», sagt er. Auch, dass Peter Frick auf dem Wahlzettel der SVP stand, sei einigen im Dorf sauer aufgestossen. «Man hat gemerkt, dass die Stimmung kippte und vor der Wahl Mundpropaganda gegen ihn betrieben wurde», sagt Waldner.

«Frick hat gute Arbeit geleistet»

Peter Frick selbst sieht seine Abwahl unter anderem darin begründet, dass er als Verantwortlicher für das Ressort Gesundheit und Soziales kaum mehr in der Öffentlichkeit gestanden habe, wie er am Sonntag gegenüber der AZ sagte. Simon Stocker, Ortsparteipräsident der CVP, hält dies nicht für den wesentlichen Punkt. «Peter Frick hat in seinem Ressort gute Arbeit geleistet und trägt schon lange exekutive Verantwortung.»