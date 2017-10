Die Fronten im Kampf um die Zukunft der Leigrube bleiben verhärtet. Der Gemeinderat wird an der kommenden Gemeindeversammlung die Auszonung des Baugebietes zur Ablehnung empfehlen. Dies tut er insbesondere aufgrund eines Rechtsgutachtens, das davon ausgeht, dass die Gemeinde bei der Auszonung der Leigrube gegenüber den Grundeigentümern aufgrund einer materiellen Enteignung entschädigungspflichtig wird – und zwar in Höhe von rund zwölf Millionen Franken (die AZ berichtete).

Die Befürworter der Auszonung – allen voran die wachstumskritischen Gruppierungen «IG Leigrube», «ProKulturland» und «Zukunft Möhlin» – haben nun selbst ein Gutachten in Auftrag gegeben, das die Wahrscheinlichkeit einer Entschädigungs-Zahlung für «gering» einschätzt.

Weil die Grundeigentümer im Gebiet Leigrube «nicht in der Lage sind, das Gebiet aus eigener Kraft in naher Zukunft der Bebauung zuzuführen, fehlt es für eine materielle Enteignung an der erforderlichen Realisierungswahrscheinlichkeit», heisst es in dem Gutachten.

«Faktenlage muss geklärt sein»

Loris Gerometta, Sprecher der «IG Leigrube», konfrontierte Gemeinderat Markus Fäs an einer Informationsveranstaltung mit dieser Argumentation und forderte den Gemeinderat auf, diese juristische Sichtweise in die Beurteilung über das Sachgeschäft Leigrube miteinzubeziehen und den Stimmbürgern im Hinblick auf die bevorstehende Gemeindeversammlung diese Fakten zukommen zu lassen.

Für Gerometta ist klar: «Die Faktenlage muss geklärt sein, bevor der Gemeinderat über die Auszonung Leigrube abstimmen lässt.»

Werner Erni, «Zukunft Möhlin» und Präsident der SP Möhlin, pflichtet Gerometta bei. Er schlägt vor, die beiden Rechtsgutachten einander gegenüberzustellen und eine Vorbeurteilung bei Gericht einzuholen. Für Erni ist klar: «Mit einer Abstimmung an der nächsten Gemeindeversammlung wird das Dorf gespalten, weil es einen grossen Verlierer geben wird.»

Für Fäs gibt es diese Spaltung im Dorf bereits. Zwar werde man sich mit dem Rechtsgutachten der Wachstumskritiker auseinandersetzten, einen Einfluss auf das Traktandum Leigrube werde dieses jedoch allenfalls haben, wenn darin «gewichtige Argumente auftauchen», die im eigenen Gutachten übersehen wurden.

Von einer gerichtlichen Vorbeurteilung, wie sie Erni fordert, hält Fäs wenig: «Läuft es optimal, würde dies rund vier Jahre in Anspruch nehmen. Zudem könnte Rekurs gegen diese Vorbeurteilung eingelegt werden.»

«Nur das Baurecht abtreten»

Die ursprüngliche Idee des Gemeinderats im Jahr 2011 war, dass sich auf dem Gebiet Leigrube junge Familien aus dem Ort niederlassen können. Bei einem aktuellen Verkehrswert von 1000 Franken pro Quadratmeter Land zweifelt Erni daran, dass sich junge Familien dort ein Einfamilienhaus leisten können.

Er schlägt deshalb vor, die rund 14 000 Quadratmeter Land, die sich in Besitz der Gemeinde befinden, nicht zu verkaufen, sondern lediglich das Baurecht abzutreten. «Damit könnten sich auch junge Familien aus dem Ort ansiedeln und die Gemeinde hätte langfristige Zinseinnahmen», sagt Erni.

Für Fäs stellt dies keine Alternative dar: «Der Gemeinderat hat sich aufgrund der finanziellen Lage der Gemeinde bereits gegen solch eine Idee ausgesprochen. Zudem wollen sich die Leute, die sich dort ein Haus leisten können, vermutlich nur dann niederlassen, wenn sie auch im Besitz des Baulandes sind.»