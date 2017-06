Die reformierte Kirche feiert das Reformationsjubiläum und die römisch-katholische Kirche Frick das 300-Jahr-Jubiläum. Grund genug für die Reformierte Kirchgemeinde Frick auf Anfrage der katholischen Seite etwas zum 300-Jahr-Jubiläum beizusteuern, denn das Interesse für gemeinsame ökumenische Aktivitäten und Projekte ist gross. Daher lanciert die Reformierte Kirchgemeinde einen konfessionsübergreifenden Abend voller spannender Überraschungen. Sie lädt am Donnerstag, 22. Juni, 19.30 Uhr, im reformierten Gemeindehaus zur «Kappeler Milchsuppe – aufgewärmt» alle Interessierten ein.

Im Vorfeld des Anlasses trafen sich Verena Salvisberg, Pfarrerin der Reformierten Kirchgemeinde Frick, und Thomas Sidler, Pfarrer der römischkatholischen Pfarrei Frick, zu einem Austausch zum Thema Ökumene.

Die «Kappeler Milchsuppe» steht im Zentrum eines wichtigen Ereignisses aus der Geschichte. Ende Juni 1529 kam es zum Konflikt zwischen reformierten Zürcher Truppen und den katholischen Innerschweizer Kantonen. Dieser Kappelerkrieg endete dank der Vermittlung durch die neutralen Orte ohne Kampfhandlungen und mit einem Versöhnungsessen, bei dem die «Kappeler Milchsuppe» verspeist wurde. «Es geht auch anders als mit Kriegen», ist Salvisberg überzeugt und freut sich, zu diesem Thema einige Impulse zu geben.

Veranstaltungen verbinden

Es gibt durchaus Dinge, durch die sich beide Konfessionen unterscheiden, aber man hat auch vieles, was verbindet. Die Gemeinden zeigen dies bereits in Veranstaltungen wie der «Woche der Einheit», der Mahnwache, dem Kirchenkino, dem Mittagstisch und beim kirchlich regionalen Sozialdienst.

«Der Schatz ist das Gleiche, aber in unterschiedlichen Gefässen», steht für Sidler ausser Diskussion, aber es ist wichtig, sich gegenseitig mitzuteilen, was einem wertvoll ist, damit man sich versteht. Das hilft auch, Ideen für den eigenen kirchlichen Bereich zu finden. Er ist überzeugt davon, dass die Reformation langfristig auch der katholischen Kirche wichtige Anstösse gegeben hat, wie die zentrale Bedeutung der Bibel als Grundlage für den christlichen Glauben oder die Bedeutung der Laien. Beides hat die katholische Kirche im Zweiten Vatikanischen Konzil aufgenommen und in die eigene Tradition integriert.

Umgekehrt entdeckt die Reformierte Kirche aus seiner Sicht in der jüngeren Zeit wieder vermehrt auch die Bedeutung von Symbolen wie zum Beispiel das kunstvolle Kreuz an der Wand der reformierten Kirche in Frick. Im Grundsatz sei man hier versöhnt, aber jeder lebt seine Traditionen und das ist auch gut so. «Ich schätze die Art, wie ihr in der katholischen Kirche den Traditionen Sorge tragt», meint Salvisberg und Sidler erwidert, «man soll diese bewahren, die noch aus echtem Glauben heraus gelebt werden, aber auch Platz finden für neue Formen gelebten Christ- und Kirche-Seins».

Den Mut haben, Traditionen neu zu schaffen

Und beide sind sich einig, dass es ihre gemeinsame Aufgabe ist, an den Traditionen zu arbeiten. Das bedeutet für sie konkret, den Menschen immer wieder den Zugang zu zeigen zu dem, was so lang gewachsen ist und stets Kraft gegeben hat. «Hier können wir etwas lernen von den Katholiken», sagt Salvisberg und damit meint sie nicht unbedingt die Hülle der Tradition, sondern den Inhalt, der berührt und den es gilt, den Menschen zu vermitteln, damit sie sich in diesem aufgehoben fühlen. Aber beide sagen einhellig, man muss auch den Mut haben, nicht an Altem, nicht mehr Zeitgemässem festzuhalten, sondern Traditionen neu zu schaffen im kreativen Prozess und mit dem, was aktuell da ist.