Am Donnerstagabend, kurz vor 17.30 Uhr, kam es in einer Fahrzeugkolonne zwischen Kaiseraugst in Richtung Rheinfelden zu einem Verkehrsunfall. Ein aus einem Ausstellplatz herausfahrender Lenker eines Personenwagens wollte zwischen den stehenden Fahrzeugen hindurch auf die Landstrasse einbiegen um dort nach links in Richtung Kaiseraugst zu fahren.

Zur gleichen Zeit überholte ein Motorradlenker die stehende Fahrzeugkolonne und kollidierte dabei mit dem wieder auf die Strasse einbiegenden Personenwagen. Dabei wurde der 44-jährige Motorradlenker so schwer verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb. Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden hat ein Verfahren eröffnet.

