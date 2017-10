In dieser Woche war es ein ganz Grosser, der die Diskussion wieder einmal entfachte: Neymar, der brasilianische Superstar in Diensten von Paris Saint-Germain, sagte nach seinem Platzverweis im Spiel gegen Marseille in die TV-Kameras: «Der Schiedsrichter wollte im Mittelpunkt stehen.»

Es ist ein ewiges Thema; kaum ein Schiedsrichter schafft es, ein Fussballspiel zu pfeifen, ohne mindestens einmal für Diskussionen zu sorgen. Das ist in der Glitzerwelt von Neymar so und genau gleich auf den Fussballplätzen bis hinunter in die untersten Ligen der Schweiz. 250 Amateur-Spiele werden dieses Wochenende allein in der Region Nordwestschweiz ausgetragen, dazu 150 im Kinderfussball. Und: «Bei jedem einzelnen davon wird der Schiedsrichter ein Thema sein», sagt Andreas Aerni, Mitglied der Schiedsrichterkommission beim Fussballverband Nordwestschweiz (FVNWS). Dem Verband gehört ein Grossteil der Fricktaler Fussballklubs an.