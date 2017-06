Heute, sechs Monate vor dieser Deadline, sind 53 der 104 Pastoralräume errichtet. Also erst gut die Hälfte. Im Fricktal ist noch keiner errichtet; von den fünf Pastoralräume sind zwei zumindest auf der Zielgeraden. Die anderen drei aber sind noch nicht einmal gestartet.

Was ist da los? Christoph Sterkman, Bischofsvikar und «Mister Pastoralraum» in der Bistumsregion St. Urs, blickt auf die farbenfrohe Pastoralraum-Karte, die vor ihm auf dem Tisch im Sitzungszimmer des Bischofsvikariats St. Urs in Liestal liegt. «Es war schnell klar, dass es länger dauern wird», sagt er, fügt nach einer kurzen Pause an: «Dass es aber so lange dauern wird, hätte ich dennoch nicht erwartet.»

Ein Grund für die Verzögerung liegt in der doppelten Kirchenstruktur in der Schweiz. Neben dem Bischof reden auch staatskirchenrechtliche Organe, die Kirchgemeinden, mit. In einigen Gemeinden weigerte sich nun die Pastoral, vorwärtszumachen (und tut es bis heute oder rümpft zumindest die Nase). In anderen Gemeinden sagten die Kirchgemeinden: Nicht mit uns.

Widerstand in Kaiseraugst

Am deutlichsten tat dies Kaiseraugst; hier untersagte die Kirchgemeinde dem Gemeindeleiter, über die Gemeinde hinaus für den Pastoralraum tätig zu sein. Der Widerstand hält bis heute an. Die Arbeit am Pastoralraum AG 19, zu dem neben Kaiseraugst fünf umliegende Gemeinden gehören, konnte bis heute nicht gestartet werden. Sterkman gibt unumwunden zu: «So gross wie in Kaiseraugst ist der Widerstand nirgends.» Es fanden bislang vereinzelte Gespräche statt. Alle zeigten: Die Situation ist festgefahren; die «Blockade», wie es Sterkman nennt, kann derzeit nicht gelöst werden.

Sterkman will sich vorerst auf die Pastoralräume konzentrieren, in denen man gut unterwegs ist. Zwei Drittel werden, so Sterkman, bis 2018 eingerichtet sein. «Danach können wir die ganze Energie auf die Sorgenkinder legen.»

Dass das Bistum mit den Pastoralräumen auf dem richtigen Weg ist, daran zweifelt Sterkman keine Sekunde. «Sie sind nötig, um eine zukunftsfähige Pastoral zu ermöglichen und um das Personal gut und vernünftig einsetzen zu können.» Er verspricht sich von den neuen Gebilden unter anderem, dass die Seelsorgenden, die künftig in grösseren Seelsorge-Teams arbeiten, «ihre Fähigkeiten für die anderen im Pastoralraum fruchtbar machen können». Zudem bieten die grösseren Einheiten für Sterkman die Chance, innovative Projekte an die Hand zu nehmen, die bislang an der Kapazität gescheitert sind.

Eine zeitliche Prognose, wann alle Pastoralräume eingerichtet sind, wagt Sterkman nicht abzugeben. Und sein Wunsch? Er lacht, blickt nochmals auf die Karte. «Dass die Pastoralräume in der Bistumsregion St. Urs bis zu meiner Pensionierung eingerichtet sind.» Sterkman hat Jahrgang 1955.