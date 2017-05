Schulanlagen, Sammelstellen, Spielplätze, aber auch der Bahnhof oder das WC am Widenplatz: 23 öffentliche Gebäude und Anlagen mit bis zu 30 möglichen Kameras sind im Anhang des Reglements zur Videoüberwachung aufgeführt, das der Fricker Gemeinderat beschlossen hat. Das Reglement tritt am 1. August in Kraft und dient der «Wahrung des Hausrechts», wie es im ersten Paragrafen heisst. Insbesondere sollen grobe Sachbeschädigungen verhindert werden oder geahndet werden können. Auch bei Verstössen gegen die Entsorgungsvorschriften oder bei «erheblichen Verunreinigungen» sollen die Kameras zur Aufklärung beitragen.

Allerdings: Nicht an allen Standorten werden nun umgehend Kameras installiert. «Bei der Erarbeitung des Reglements über die Videoüberwachung wurden vielmehr alle Standorte evaluiert, bei welchen sich in der Vergangenheit Probleme mit Sachbeschädigungen und/oder grosser Verschmutzung ergeben haben», erklärt der Fricker Gemeindeschreiber Michael Widmer. All diese Standorte seien im Reglement aufgelistet – und könnten bei Bedarf überwacht werden.

Velokeller wird überwacht

In einem ersten Schritt wird nun laut Widmer der Velokeller beim Schulhaus Ebnet mit Videokameras überwacht. Danach wird analysiert, ob und wo weitere Überwachungskameras notwendig sind. «Weitere Standorte kommen dazu, wenn an bestimmten Orten Sachbeschädigungen oder ähnliche Delikte wiederholt auftreten», führt Widmer aus. Nicht überall setzt die Gemeinde Frick dabei auf fest installierte Kameras. «Es werden auch mobile Geräte angeschafft, die beim Auftreten neuer ‹Hotspots› gezielt für einen begrenzten Zeitraum eingesetzt werden», erklärt der Gemeindeschreiber. Für den ersten Ausbauschritt der Videoüberwachung wird die Gemeinde Frick rund 9000 Franken ausgeben.

Speicherdauer ist klar definiert

Neben den möglichen Standorten legt das neue Reglement, das per sofort auf der Website der Gemeinde heruntergeladen werden kann, auch fest, dass bei jeder überwachten Stelle gut sichtbare Hinweistafeln angebracht werden müssen. Weiter ist vermerkt, zu welchen Zeiten die Kameras Aufnahmen machen. An einzelnen Standorten können die Zeiten «bei Bedarf» angepasst werden. Sprich: Die Gemeinde kann situativ auf Vorfälle reagieren.

Zudem ist klar geregelt, wie lange die Aufnahmen gespeichert werden dürfen: Bei einem Vorfall müssen die Aufzeichnungen innerhalb von drei Tagen ausgewertet werden. Ohne Vorkommnisse «sind die Aufnahmen spätestens nach sieben Tagen zu löschen oder zu überschreiben».

Wie Widmer ausführt, hat die Datenschutzbeauftragte des Kantons Aargau das Reglement genehmigt. Damit ist dieses gültig, eine Einsprachemöglichkeit für die Bevölkerung gibt es nicht. Der unbescholtene Bürger sei aber von der Videoüberwachung auch nicht betroffen, betont Widmer, «die Aufnahmen werden nur nach Sachbeschädigungen, Vandalismus, Sprayereien und ähnlichen Delikten eingesehen».