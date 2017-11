Die Bühne ist anfangs, bis auf ein einziges flackerndes Licht, dunkel. An einer Theke steht ein in Weiss gekleideter Mann, als ein Herr hereinkommt und fragt: «Wo bin ich da?» Später gesellen sich drei weitere Personen hinzu, eine Putzfrau, ein Magier und ein Unternehmer. Sie sind schon länger an dem seltsamen Ort und wissen Bescheid, lassen den Neuen aber vorerst zappeln. Der immerhin bemerkt, dass ihm die Ruhe gut tut. Langsam nimmt die Geschichte Fahrt auf, obwohl vieles im Ungewissen bleibt.

Erst nach einer Weile wird klar: Bei dem Ort handelt sich um eine Art Zwischenwelt, in der sich diejenigen aufhalten, deren Leben am seidenen Faden hängt – die aufgrund eines Unfalls, eines Herzinfarkts oder anderer Komplikationen im Koma liegen. Ob sie jemals wieder daraus erwachen oder ob sie das Zeitliche segnen, ob der Fahrstuhl sie zurück zur Erde und ins Leben oder hinauf in den Himmel und somit in den Tod führt, ist weder ihnen noch den sie betreuenden Pflegern bekannt. Wer im «Hotel zu den zwei Welten», auch «Hotel zum Koma» genannt, ankommt, muss abwarten und die Zeit nutzen - mit Reden, Zuhören, einander Kennenlernen und Gefühle füreinander entwickeln.

So bekommen die Zuschauer Einblicke in die verschiedenen Charaktere, in deren Stärken und Schwächen, Schicksale, Hoffnungen und Leiden. Vor dem Hintergrund von kapitaler Weichenstellung kommt es zu ungeahnten Begegnungen. Klar, nicht jeder fühlt sich im «Hotel zu den zwei Welten» gut aufgehoben. Aber die Bedingungen sind eindeutig und für alle gleich: Mit hundertprozentiger Sicherheit kommt das Ungewisse.

Essentielle Fragen

Das vom Theaterensemble WIWA aufgeführte Stück bietet in Frick einen Abend lang Gelegenheit, über essenzielle Fragen nachzudenken. Was vordergründig ein Drama ist, hat Éric-Emmanuel Schmitt mit grotesken Situationen, mit Ironie und Humor angereichert. Das WIWA-Team um Regisseur Jürg Matt versteht es, Schmitts Vorlage mit der erforderlichen Ernsthaftigkeit und zugleich mit Witz umzusetzen. Die Schauspieler Lukas Bannier, Roland Dinkel, Steffen Ehrhardt, Melanie Emmerich, Mario Geng, Christel Imhof, Katharina Theurer und Brigitte Vogel machen einen ausgezeichneten Job. Sie verkörpern die Personen mit Glaubwürdigkeit, machen sie nahbar, aber auch bemitleidenswert – menschlich eben. Bühnenbild und Beleuchtung sind äusserst reduziert, wodurch der Fokus auf den Ereignissen und Dialogen bleibt.

Mit der Premiere der aktuellen WIWA-Produktion fiel der Startschuss für das bis 7. Dezember dauernde Autorenfestival «Kennen Sie Éric?» in der Kultschüür. An 33 Tagen dreht sich alles um den Erfolgsautor Éric-Emmanuel Schmitt. Gestern Sonntag gab es eine Matinee-Lesung mit Anita und Roland Graf, nächstes Wochenende folgen drei weitere Aufführen von «Hotel zu den zwei Welten», am 18. November stehen ein Filmabend und am letzten November-Wochenende das Schauspiel «Einsteins Verrat» an.

Das vollständige Programm: www.kultschuer.ch