Wie Riner begrüsst auch Steinacher, dass der Regierungsrat eine Kostenreduktion prüfen will, wie dieser in seiner Interpellationsantwort schreibt. «Dies ist gerade in Zeiten, in denen an allen Ecken gespart werden muss, richtig.» Steinacher macht sich allerdings keine allzu grossen Hoffnungen, dass viel Geld eingespart werden kann. «Eine Notfallbetreuung ist wichtig und kostet.» Sparpotenzial ortet er allenfalls bei der Zahl der Heime, die Notfallplätze anbieten. Heute sind es deren vier – Brugg, Oberrohrdorf, Seon und Aarau.

Riner sieht in der Auslastung der Heime einen Ansatzpunkt. Er argwöhnt zudem: «Ich werde das Gefühl nicht los, dass hier viele gutes Geld verdienen.» Die hohen Kosten für die Notfallplätze in Brugg seien das eine, so Riner. «Aber dass das Heim im Solothurnischen 8060 Franken pro Monat und Kind kostet, will mir einfach nicht in den Kopf.» Der SVP-Politiker betont: «Es braucht Notfallplätze.» Das Wohl der Kinder sei das Allerwichtigste. «Aber ich bin überzeugt, dass man das Angebot optimieren und kostengünstiger anbieten kann.» In der Bereitschaft der Regierung, die Kosten zu überprüfen, fühlt sich der SVP-Politiker in seiner Einschätzung, die Kosten seien hoch, bekräftigt. Er will der Regierung genau auf die Finger schauen, sprich: beobachten, ob sich in der Kostenfrage etwas tut. Wenn nicht, «werden wir wieder intervenieren». Reagieren wollen Riner und Primault auch auf die Antwort der Regierung. Sie werden beim Kanton nachfragen, ob dieser ihnen die Kosten aufschlüsselt. Tut er es nicht, «prüfen wir eine weitere Interpellation».