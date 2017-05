Alles Gute zum Geburtstag, Otto und Cäsar! Mit ihren 29 Jahren sind sie die wohl ältesten in Gefangenschaft lebenden Seelöwen. Es gebe weltweit nur neun Seelöwen im Alter von über 27 Jahren, sagt Valentina Pellanda, die Besitzerin von Otto und Cäsar, zu "Tele M1". In der Regel werden die Tiere 20 bis 25 Jahre alt.

Das Duo hat schon so einiges erlebt in seinem Leben. Im Sommer 1994 sind die beiden aus einem Zirkus in Ascona abgehauen. Über eine Woche blieben sie im Lago Maggiore unentdeckt. Weltweit berichteten Zeitungen über die wochenlange Flucht.

Dann und wann macht sich das Alter bemerkbar – etwa in einem Hustenanfall. Otto ist ausserdem seit einem Jahr blind, leidet am Grauen Star. Pellanda sagt: "Ich versuche das (den Abschied) zu verdrängen. Ich darf nicht an den Abschied denken." (mwa)