In den Eiker Gemeinderat kehrt keine Ruhe ein. Nachdem der ehemalige Gemeindepräsident Patrick Balmer im Oktober 2016 sein Amt nach 17 Monaten an den Nagel gehängt hat und zuvor etliche Gemeinderäte zurückgetreten sind, wirft nun auch Gemeindepräsidentin Renate Bitter nach nur sieben Monaten das Handtuch. In einem Schreiben begründet sie ihren Rücktritt mit Differenzen zwischen ihr und einem Teil des Gemeindepersonals sowie mit dem fehlenden Rückhalt im Gemeinderat. Weiter hätten Grabenkämpfe und Animositäten zu viel Energie gekostet.

«Leider sehe ich dadurch keine Chance mehr, mein Amt zum Wohl der Gemeinde auszuführen», sagt Bitter und schiebt nach: «Ich stelle fest, dass ich offensichtlich die falsche Person bin, um Ruhe in die Gemeinde zu bringen und um zu verhindern, dass sie ständig von ihrer eigenen Vergangenheit eingeholt wird.» Bitter bedaueret den Schritt «ausserordentlich». Ihre Entscheidung sei aber wohl überlegt und über einen längerer Zeitraum herangereift.

Vizepräsident Christoph Aebi, der das Amt des Gemeindepräsidenten ad interim übernimmt, kontert den Vorwurf von Bitter, dass der Gemeinderat ihr keinen Rückhalt gegeben habe: «Ich finde das kommunikative Vorgehen von Renate Bitter ungeschickt. Damit löst sie einen Flächenbrand aus», sagt Aebi, der selbst kein weiteres Öl ins Feuer giessen möchte.

Aebi kontert den Vorwurf

Doch den Vorwurf des mangelnden Rückhalts kann er so nicht stehen lassen. «Der Gemeinderat versteht sich als kollektives Gremium. Renate Bitter hat in diesem jedoch als Einzelkämpferin fungiert», sagt Aebi. Damit sei auch das Vertrauen im Gemeinderate in ihre politische Arbeit geschwunden.

An der Gesamterneuerungswahl am 24. September wird der bisherige Gemeinderat Stefan Grunder für das Amt des Gemeindepräsidenten kandidieren. Um das Amt des Vizepräsidenten kandidieren Markus Zwahlen und Ingo Anders. Christoph Aebi wird sich als Gemeinderat zur Verfügung stellen.

Trotz der erneuten Turbulenzen blickt der Eiker Gemeinderat positiv in die Zukunft: «Wir sind überzeugt, dass die in der Mitteilung von Renate Bitter geforderte Ruhe nun einkehren wird», sagt Aebi.