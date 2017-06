Zuerst kam am Donnerstagmorgen der Pneukran in Kaisten an. Danach folgten in regelmässigen Abständen sechs Tieflader, die rückwärts die Oberkaistenstrasse hoch bis zum Leimgrund fuhren. Sie brachten die sechs Stahlbetonelemente des neuen Bachdurchlasses. Dieser ist auf ein Hochwasser ausgerichtet, das durchschnittlich alle 100 Jahre vorkommt, wie Bauleiter Beat Mooser von der Waldburger Ingenieure AG erklärte. Die für ein solches Jahrhunderthochwasser errechnete Wassermenge könnte mit dem neuen Bachdurchlass abfliessen. Für den neuen, rund 17 Meter langen Bachdurchlass haben die Kaister Stimmberechtigten vor zwei Jahren einen Kredit in der Höhe von 365'000 Franken gesprochen.

Provisorische Bachumleitung

Seit April sind die Bauarbeiten an der Oberkaistenstrasse im Gang. Nach dem Abbruch des alten Durchlasses, der einen Engpass darstellte, bei dem sich immer wieder Gerinnsel verklemmte, wurde eine provisorische Bachumleitung errichtet. «Wir haben auch alle verhältnismässigen Vorkehrungen getroffen, um die angrenzenden Liegenschaften zu schützen, falls es in der Bauzeit zu einem Hochwasser kommt», so Mooser. Gerade bei angekündigten Gewittern, habe er in den letzten Wochen die Baustelle in Kaisten «schon immer im Hinterkopf» gehabt.

Präzise Teamarbeit

Bislang hat jedoch alles reibungslos geklappt und der Bach schwoll während der Bauzeit nicht übermässig an. «Und sobald der neue Durchlass fertig montiert ist, kann das Wasser ja im Notfall durchfliessen», sagte Mooser am Donnerstag während den Montagearbeiten.

Zunächst war aber am Donnerstag Präzisionsarbeit angesagt. Die bis zu 20 Tonnen schweren Stahlbetonelemente, die von der Fanger Kies+Beton AG in Sachseln vorfabriziert und angeliefert wurden, wurden von einem Pneukran millimetergenau an die richtige Stelle gehievt. «Für die Arbeiter ist das Routine», so Mooser, «man sieht, dass es sich um ein eingespieltes Team handelt.» Tatsächlich dauerte es nur eine knappe Viertelstunde, bis ein Element den Weg vom Tieflader bis an seinen Bestimmungsort gefunden hatte und von den Arbeitern fix montiert werden konnte.

Am frühen Nachmittag waren alle Elemente ihrem Platz und der Pneukran konnte Kaisten bereits wieder verlassen. Schon heute soll mit der Hinterfüllung der Elemente begonnen werden. Bis zum Bauende am 7. Juli stehen nun noch weitere Umgebungs- und Instandstellungsarbeiten an. So müssen unter anderem ein provisorischer Deckbelag eingebaut und Geländer montiert werden.