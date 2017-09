Dies deshalb, weil die SVP, die in Frick eine starke Hausmacht hat, seit vier Jahren nicht mehr in der Exekutive vertreten ist. Damals, Ende 2013, trat der langjährige Gemeindeammann und SVP-Politiker Anton Mösch zurück. Seine Partei verpasste es, rechtzeitig einen Nachfolger aufzubauen – und Speckert vermochte nun über die Parteigrenze hinaus zu wenig zu überzeugen. Dass die SVP nicht im Gremium vertreten ist, «macht es nicht einfacher», sagt Suter. Damit der Informationsfluss zur SVP und ihren Mitgliedern gewährleistet bleibt, «werden wir weiterhin auf eine gute Informationspolitik setzen».

Adrian Speckert kündet denn auch bereits an, die SVP werde dem Gemeinderat künftig noch genauer auf die Finger schauen. «Er muss künftig mit einer verstärkten SVP-Opposition rechnen.» Zudem sei die SVP in den Kommissionen nach wie vor gut vertreten. Speckert erwartet vom Gemeinderat eine kohärente Informationspolitik.

Genau diese hat Eugen Voronkov im letzten Flugblatt, das am Freitag in die Haushalte flatterte, kritisiert. Der Gemeinderat müsse einen stetigen Dialog mit der Bevölkerung führen «und die Bevölkerung mehr in die weitreichenden Entscheide einbeziehen», schreibt er da. Voronkov machen das «zu schnelle Wachstum, angespannte Finanzen und eine Infrastruktur an ihren Kapazitätsgrenzen» Sorgen.

Der forsche Ton im Flugblatt stört Daniel Suter nicht. «Im Wahlkampf ist Provokation erlaubt», sagt er und zweifelt «keine Minute» daran, dass der Gemeinderat in seiner neuen Konstellation als Team zusammenwachsen wird.

FDP oder nicht?

Voronkov will sein Flugblatt ebenfalls nicht als Angriff auf den Gemeinderat verstanden wissen, sondern als «kritische Stimme zur aktuellen Situation».

Ob er das frei werdende Ressort Bau von Stöckli übernimmt, «werde der Gemeinderat gemeinsam entscheiden», sagt Voronkov; er könnte es sich aber «gut vorstellen». Sein Ziel ist es, «an einer nachhaltigen Entwicklung im Sinne der Bevölkerung» mitzuarbeiten, damit «die überdurchschnittliche Lebensqualität erhalten bleibt». Dazu zählt für ihn auch «ein vernünftiges Wachstum».

Vorerst will sich Voronkov, der «überglücklich» mit der Wahl bereits im ersten Wahlgang ist, einarbeiten – und wohl auch die Frage klären, ob er nun als Parteiloser im Gemeinderat sitzt oder doch als FDP-Vertreter. Denn Voronkov besitzt das FDP-Parteibüchlein. Er bestätigt gegenüber der AZ, dass er nach wie vor FDP-Mitglied ist – und auch bleiben will.

Auf die weitere Arbeit als Gemeinderat und Ammann freut sich der offizielle FDP-Vertreter Daniel Suter. Er wurde – wie die anderen Gemeinderäte – deutlich bestätigt (siehe Tabelle). Als Vizeammann wird weiterhin Christian Fricker amten; er erzielte 875 Stimmen. Das Resultat sei «eine Riesenfreude», sagt Suter, und auch eine Bestätigung der Arbeit, die er und seine Ratskollegen geleistet haben. Als Hauptherausforderungen für die nächsten vier Jahre sieht er die Finanzen und die Weiterentwicklung des Dorfes.