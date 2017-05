Der Gemeinderat von wird an der Gemeindeversammlung Ende Juni beantragen, die Oberstufe mit jener von Frick zusammenzulegen; die Schulleitung soll Frick innehaben, das Oberstufenschulhaus in Gipf-Oberfrick soll als Aussenstandort weiter genutzt werden. Dies hat die az Ende letzter Woche publik gemacht.

Damit präferiert der Gemeinderat dieselbe Lösung wie vor zwei Jahren. Damals stoppte die IG «Pro Oberstufe Gipf-Oberfrick» das Projekt mit ihrem Antrag an der Gemeindeversammlung, es seien auch Varianten zu prüfen, bei denen die Oberstufe selbstständig bleibt. Der Antrag wurde klar überwiesen.

Der Gemeinderat hat daraufhin fünf Varianten geprüft und kommt nun zum Schluss, dass der Zusammenschluss gleichwohl die beste Option ist. Das sah die IG damals anders – und sie tut es auch heute noch. Sie lehnt den Vorschlag ab und will, dass der Gemeinderat eine andere Gemeinde an Bord holt. Denn, so die IG, wenn nur eine weitere Gemeinde ihre Schüler nach Gipf-Oberfrick schickt, ist das Erreichen der Mindestschülerzahl kein Thema mehr und die Schule gerettet.

Das bedingt allerdings, dass die drei Gemeinden, die ihre Real- und Sekschüler heute nach Gipf-Oberfrick schicken, dies auch weiterhin tun wollen. Und das ist nicht sicher. An der letzten Talschaftssitzung bekräftigten die Gemeinderäte von Wittnau, Wölflinswil und Oberhof laut einer Aktennotiz, dass sie für die Lösung Frick einstehen und ein Abwerben von Schülern in anderen Gemeinden ablehnen.

Auf Anfrage bestätigen die Ammänner der drei Gemeinden diese Notiz. Köbi Brem, Ammann von Wölflinswil, will eine «zukunftsorientierte, stabile und langfristig planbare» Lösung. Diese sieht er in einer gemeinsamen Oberstufe eher gegeben. Auch Werner Müller, Ammann von Wittnau, hält den Zusammenschluss für die beste Lösung. Die Idee der IG, eine andere Gemeinde an Bord zu holen, hält Brem – wie auch der Gemeinderat von Gipf-Oberfrick – «für wenig realistisch». Und selbst mit einer Gemeinde mehr bleibe die Schule klein – «und das Risiko, dass die Schule schliessen müsse, bleibt bestehen». Für Müller ist es zudem «schlechter Stil», einer anderen Schule Schüler abzuwerben.