Es herrscht Hochbetrieb in den Schwimmbädern der Region. Die Hitzewelle beschert den Badis eine Traumwoche: In die Badi Frick etwa kamen allein am Sonntag fast 1500 Gäste, heute Mittwoch – am schulfreien Nachmittag – dürften noch einmal ähnliche Zahlen erreicht werden. Damit rechnet Vitamare-Chef Paul Gürtler. «Es wird sicherlich ein intensiver Nachmittag, aber dafür sind wir ja da.» Ein Saisonstart wie dieser, mit heissen Tagen ab Mitte Mai, liege schon viele Jahre zurück, sagt er.

Für die Schwimmbad-Betreiber bedeuten der Grossandrang und die heissen Temperaturen allerdings auch einige Arbeit. In Frick etwa wird der Rasen zusätzlich gewässert, damit er keine braunen Stellen bekommt. Ausserdem wird jeden Tag Frischwasser in die Becken gelassen. So lassen sich die Temperaturen regulieren und die Becken etwas abkühlen. «Am Morgen hat das Wasser jeweils rund 24 Grad. Das schätzen die Gäste, gerade bei diesen heissen Temperaturen», sagt Gürtler. Die Sonne heizt das Wasser durch den Tag dann wieder um zwei bis drei Grad auf.

Frischwasser in den Becken

Auch im Schwimmbad Möhlin wird auf die Frischwasser-Zufuhr geachtet. Rund 400 Kubikliter fliessen täglich in die Becken. «Es geht dabei auch darum, die hohe Wasserqualität sicherzustellen», sagt Badmeister Patrick Peter. Denn diese leidet, wenn sich das Wasser erwärmt und viele Gäste baden.