Die Interaktion: «Noch unsicher?», fragt Mazzi – und fordert User auf, sich mit ihm per Mail in Verbindung zu setzen.

Hans Gloor, parteilos

Das Aufspüren: Die Homepage (www. hansgloor.ch) taucht bei Google erst auf Position 9 auf. Immerhin: Die ersten Einträge verweisen auf die Stadtseite.

Das Design: Bunt, fast zu bunt. Sein Name ist in den beiden Rheinfelder Farben gehalten. Das Hintergrundbild wechselt stetig. Die Idee ist ok, das Bild sollte aber abgesoftet sein. Speziell sind die beiden Spalten; in einer läuft die Homepage, in der anderen die Timeline von Facebook.

Die Bilder: Sie nehmen den Slogan, der mit dem Verb bleiben spielt (in Bewegung bleiben, vielfältig bleiben) auf. Bilder sind ein Mix aus Stadt- und Personenbildern. Der persönliche Touch fehlt.

Die Userführung: Einfach, klar, ohne Spielereien. Auf der Startseite reizt natürlich das Video, das auf der Facebook-Timeline erscheint. Das Flackern kann aber beim Lesen auch stören.

Die Information: Im Fokus steht, wie Gloor als «einzige Unabhängiger» (er ist parteilos) politisiert.

Das Persönliche: Viel verrät Gloor nicht. Der User erfährt, dass er Grossvater ist und sich als Autor und Schauspieler (Mümpfeli, Brösmeli) betätigt.

Die Interaktion: Ein Kontakt ist per Mail, Formular oder Telefon möglich.

Die sozialen Medien: Gloor hat die Facebook-Seite, die jeder abonnieren kann, an die Homepage angedockt. Er führt noch eine zweite Facebook-Seite.

Das Beste: Das Video auf Facebook, das Gloor auf seinem Wahlkampfvelo zeigt.

Die Bewertung: Die Seite ist gelungen, die Interaktion mit Facebook vorbildlich: 4/5 Facebook-Punkte