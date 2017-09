Nachfolger gezielt suchen

Köbi Brem, Ammann in der Nachbargemeinde Wölflinswil, hat weniger Berührungsängste. Ende Jahr treten er und Viktor Reimann nicht mehr an. Dass sich nun drei Kandidaten um die beiden frei werdenden Sitze bewerben, ist mitunter das Verdienst der amtierenden Gemeinderäte. «Wir haben uns bei der Suche stark eingebracht und sind auf potenzielle Kandidaten zugegangen», sagt Brem.

Das sei doch im Job nicht anders. «Wenn wir im Unternehmen eine Stelle zu besetzen haben, überlegen wir: Wer passt darauf?» Diese Überlegungen müsse man auch als Gemeinde machen, findet Brem, zumal ja meist im Vorfeld klar sei, welches Ressort ein Neuer übernehmen wird.

Gezielt geht man bei einer Vakanz auch in Gansingen direkt auf Papabili zu. Dies ist in diesem Jahr nicht nötig: Alle fünf Gemeinderäte treten wieder an. Im Idealfall übernehmen den Such-Job die Ortsparteien; falls sie nicht fündig werden, beteiligt sich jedoch auch in Gansingen der Gemeinderat an der Suche. «Der abtretende Gemeinderat fühlt sich bei uns fast verpflichtet, einen Nachfolger zu finden», sagt Hüsler.

Eine klare Grenze ziehen Brem und Hüsler, wenn einer oder mehrere Kandidaten gefunden sind. «Dann muss der Gemeinderat die Finger rausnehmen», sagt Brem. Wer es nicht tut, gibt eine Wahlempfehlung ab und «das ist nicht zulässig», so Hüsler.

Parteien gehen auf die Suche

Ähnlich beurteilt es Hansueli Bühler, Gemeindeammann in Stein. Bei der Suche mitwirken, hält er für zulässig, sich in den Wahlkampf einmischen, nicht.

In Stein stellt sich die Frage gar nicht erst, denn hier übernehmen die Ortsparteien die Suche nach Behörden- und Kommissionsmitgliedern voll und ganz. Bühler ist froh darum, dass der Gemeinderat nicht aktiv werden muss. Er weiss aber auch: «Damit sind wir in einer komfortablen Lage.» Wer diese nicht hat, für den heisst es: suchen. Im Notfall per Telefonbuch.