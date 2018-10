Im Fussball-Achtelfinal des Nepple Basler Junioren-A Cup am Mittwochabend zwischen dem FC Laufenburg-Kaisten und dem SV Muttenz kam es zu einer wüsten Prügelei. Nach dem Aus der Fricktaler im Penalty-Schiessen stürmten plötzlich Ersatzspieler und Zuschauer aufs Feld und griffen die Spieler des SV Muttenz an. Dabei wurden vier Spieler verletzt, einer davon musste gemäss «TeleM1» mit einer Platzwunde am Kopf ins Spital gebracht werden.

Auch der FC Laufenburg-Kaisten reagiert auf seiner Homepage:

Er schreibt von «inakzeptablen Szenen, die weder auf den Fussballplatz, noch sonst wo hin gehören». Und er stellt klar: «Der FC Laufenburg-Kaisten verlangt von seinen Spielerinnen, Spielern und deren Angehörigen Fairplay auf und neben dem Platz zu leben.» Dazu gehöre es auch «Demut nach Siegen» und «anerkennende Grösse nach Niederlagen» zu zeigen.

Die Klubführung relativiert: «Wir sind kein Verein, der um Meisterschaften spielt, respektive der den sportlichen Erfolg über alles stellt. Wir sind ein Dorfverein, der es sich zum Ziel gesetzt hat, Jung, Alt, Frauen, Männern und Kindern zu ermöglichen, unser aller Leidenschaft, dem Fussballspielen, nachzugehen und diesen Sport mit Freude ausüben zu können.»

Die Vorkommnisse nach dem Cupspiel der A-Junioren gegen den SV Muttenz würden in keinster Weise toleriert. Man versichere allen Beteiligten, dass dies «keinesfalls die Art ist, wie wir uns unseren Gästen präsentieren möchten. Wir entschuldigen uns in aller Form für das, was am Mittwochabend geschehen ist.»