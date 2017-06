Die Wetterprognose für Gipf-Oberfrick am Freitagabend: Sehr heiss, schwül, hohe Gewitterwahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit dieser Prognose? 100 Prozent – zumindest in der Mehrzweckhalle, denn hier tagt die Gemeindeversammlung und entscheidet über die weitere Ausrichtung der Oberstufe. Der Gemeinderat möchte mit Frick kooperieren und die bislang eigenständige Real- und Sekundarschule mit derjenigen von Frick zusammenlegen. Der Standort bliebe erhalten, das Sagen hat danach aber Frick.

Seit diese Pläne vor gut zwei Jahren publik wurden, hält sich eine Gewitterwolke hartnäckig über dem Dorf – und entlud sich so manches Mal unter lautem Donnergrollen. Das letzte Mal an einer Infoveranstaltung Mitte Juni, an der gegen 180 Personen teilnahmen. Der unüberhörbare Tenor: Wir wollen, dass die Oberstufe eigenständig bleibt.

Gemeindeammann Regine Leutwyler macht sich denn auch keine Illusionen: «Die Meinungen sind gemacht», sagt sie. Anhand der Reaktionen geht sie nicht davon aus, dass der gemeinderätliche Antrag durchkommt. Weshalb setzt der Gemeinderat das Geschäft dann nicht ab? «Es ist gut, wenn ein klarer Entscheid für oder gegen die Zusammenarbeit vorliegt.» Gebe es ein Nein, «können wir das Thema ruhen lassen».

Auf ein Nein hofft Ignaz Heim von der IG «Pro Oberstufe Gipf-Oberfrick». Seit Juni 2015 bekämpft er den Zusammenschluss an vorderster Front. Aus dem anfänglichen Frust, dass der Gemeinderat die Frage seiner Ansicht nach gar nicht genügend geprüft «und sich einfach Frick an den Hals geworfen» hat, wuchs bald die Überzeugung: Der Gang nach Frick ist unnötig, ja: kontraproduktiv und schädlich.

Die Stimmung im Dorf spricht für ihn. Dennoch wollen er und die anderen IG-Vertreter am Freitag rhetorisch nochmals Vollgas geben. «Es wäre fatal, wenn wir uns bereits jetzt in Sicherheit wiegen würden», sagt er. «Sicher kann man sich erst sein, wenn das Geschäft erledigt ist.» Das heisst: Wenn der gemeinderätliche Antrag begraben ist.

Den Grund für die massive Ablehnung ortet Leutwyler im «Gefühl vieler Leute, dass es sich beim Projekt nicht um eine Zusammenarbeit handelt, sondern dass wir die Schule aufgeben». Dies sei nicht der Fall und auch bei der Ausgestaltung der Umsetzung könne Gipf-Oberfrick mitreden. Danach, das verhehlt Leutwyler nicht, sei Frick im Lead. «Das klappt seit 150 Jahren bei der Bezirksschule einwandfrei.»

Aktiv auf Gemeinden zugehen

Der Gemeinde gehe es darum, eine langfristig gute Lösung zu finden, sagt Leutwyler. In den nächsten Jahren erfüllt Gipf-Oberfrick die Mindestschülerzahlen für alle Abteilungen. «Ob das aber mittelfristig immer der Fall sein wird, weiss niemand.» Ein Restrisiko besteht zudem darin, dass eine der drei Talgemeinden, die ihre Real- und Sekundarschüler nach Gipf-Oberfrick schicken, den Vertrag kündigt. «Dann haben wir definitiv ein Problem.»

Das hält Ignaz Heim für wenig realistisch. Um auf Nummer sicher zu gehen, fordert er vom Gemeinderat, dass dieser bei einem Nein «umgehend auf andere Gemeinden zugeht». Mit Eiken, Münchwilen, Herznach oder auch Küttigen gebe es derzeit mehrere mögliche Gemeinden, die eine Lösung für ihre Oberstufe suchen. «Wenn wir nur eine zusätzliche Gemeinde gewinnen können, dann sind die Schülerzahlen kein Thema mehr, dann ist die Schule auf lange Sicht gerettet», ist er überzeugt.

Beide, Heim wie Leutwyler, erwarten eine emotionale Debatte. «Das hat sich der Gemeinderat selber zuzuschreiben», sagt Heim. «Er hat zu lange im Hinterzimmer agiert und dann eine fast faktenfreie ‹Lösung› präsentiert.»