«Es ist alles gleich – aber alles anders», schrieb Victor Hottinger nach dem Tod seiner Frau Käthi im September 2016. Viele Monate war er nicht in der Lage, zu malen. Doch im Frühsommer in diesem Jahr gelang es ihm, den inneren Widerstand zu überwinden, leicht fiel es ihm nicht, wie er betonte.

Auf seinen ausgedehnten Wanderungen sah er die Natur mit anderen Augen als früher, hielt es fest auf 36 Aquarellen. 12 davon wählte er aus für seinen neuen Kunstkalender 2018, dem er den Namen Nacht- und Nebelzeit gab. Denn nach dem Tod von Käthi begann für ihn genau eine solche. Familie und seine New-Orleans-Musik halfen ein wenig, doch letztendlich auch die Arbeit am Kalender, um alles ein Stück weit zu bewältigen.

Kleine Zeichen der Hoffnung

«In diesen Kalenderblättern lässt Victor Hottinger dem Betrachter wie immer sehr viel Interpretationsraum», sagte Robi Conrad in seinen einführenden Worten zur Ausstellung. Zu sehen sind berührende Momentaufnahmen, die Trauer, Dunkelheit, aber auch kleine Zeichen der Hoffnung zeigen, traumhafte Nebellandschaften, durch die jedoch immer wieder das Licht dringt, alles nach oben strebt mit nicht sofort erkennbaren Botschaften voller Liebe und Sehnsucht. Ein kleines Herz in dunkler Wolke, durch das die Sonne scheint, eine schemenhaft schwebende Frau im Dunst, ein nächtlicher Himmel, der mit seinen unzähligen Sternen die verzweifelte Frage stellt «Wo bist du?», ein ins Universum explodierender Berg, der die ganze Wucht des Schmerzes zum Ausdruck bringt – 12 wunderschöne, empfindungsstarke Traumlandschaften.

Neben den Aquarellen zum Kalender 2018 sind auch Arbeiten des Kunstkalenders 2016 ausgestellt, ein wenig Venedig, wie er dem Titel seiner Ausstellung hinzufügte. Venedig in seiner grossen Vielfalt, jeweils aus einer Fensterperspektive betrachtet, die sonnenüberflutete Lagunenstadt als Postkarte, versehen mit einem extra dafür angefertigten Stempel sowie Landschaftsmalereien aus seinem Werkbuch «Rücksicht».

Rücksicht auf Natur ist wichtig

Rücksicht auf die Natur zu nehmen, ist dem 73-Jährigen ein wichtiges Anliegen. Die Natur in seiner gesamten Schönheit gehört seit Kindheitstagen zu seinem Leben. Die Ausbildung als Maler und Grafiker erwarb sich Hottinger als Autodidakt. Nachdem er 1976 die Tätigkeit in einer Werbeagentur aufgab, ist er als freischaffender Maler, Illustrator und Bühnenbildner unterwegs, übernimmt Projektarbeiten, beteiligt sich an Ausstellungen im In-und Ausland. Neben Aquarell- und Acrylbildern malt er auch mit Tusche und Stift.

Öffnungszeiten der Ausstellung in der Galerie Mühle Kaisten bis 19. November, jeweils am Sonntag 14 bis 17 Uhr.