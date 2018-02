Die Aargauer Polizei hatte am Wochenende viel zu tun: Bei Kontrollen auf der Autobahn bei Neuenhof und Spreitenbach stoppte sie 14 Autolenker, die in nicht fahrfähigem Zustand unterwegs waren. In Brugg flüchtete ein alkoholisierte Autofahrer vor der Kontrolle – aber vergeblich.