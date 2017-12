"In den meisten Fällen kamen die Verkehrsteilnehmer bei schneebedeckten Strassen von der Fahrbahn ab und verursachten Selbstunfälle", schreibt die Kapo in einer Medienmitteilung. In den Bezirken Brugg und Zurzach seien die meisten Unfälle passiert.

In Villigen kam ein 23-jähriger Autofahrer von der Strasse ab und landete in einer Böschung. Der Mann zog sich Verletzungen zu und musste ins Spital gebracht werden.

Ebenfalls verletzte sich eine 29-Jährige in Berikon, nachdem sie von einem Auto angefahren wurde. Der Unfall ereignete sich an der Corneliastrasse, die Kantonspolizei sucht Zeugen (056 619 79 79).

Pendlerchaos

Ausserdem kam auf der Strecke von Ehrendingen nach Baden der Verkehr zum Erliegen. Die Autos stauten gar bis ins Surbtal zurück. Kurz vor acht Uhr kam es zu aussergewöhnlichen Szenen: Dutzende Passagiere eines Busses stiegen in Ehrendingen aus und machten sich zu Fuss auf den Weg nach Baden.

Die Kantonspolizei postet auf Facebook, dass der Staffeleggpass zwischen Densbüren und Küttigen für Schwerverkehr kaum passierbar sei. Schon letzten Donnerstag sorgte der Schnee für Pendlerchaos.