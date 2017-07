Das Unwetter beeinträchtigte auch den Verkehr auf Strasse und Schiene. Laut der Aargauer Kantonspolizei wurde die A1 bei Oftringen überflutet. Kurz nach 18 Uhr sei der Verkehr in beiden Richtungen komplett stillgestanden.

Später konnten die Fahrzeuge über den Pannenstreifen geführt werden. Erst gegen 23 Uhr habe der Verkehr auf allen Fahrstreifen wieder freigegeben werden können.

In Zofingen standen zudem am Samstagabend zwei Gleise unter Wasser. Die Züge auf der Strecke Basel-Luzern fielen zwischen Olten und Luzern aus, wie der Bahninformationsdienst Railinfo mitteilte. Am Sonntagmorgen konnten zwischen Langenthal BE und St. Urban LU keine Regionalzüge verkehren. Passagiere mussten auf Busse umsteigen.

Im Verlaufe der Nacht habe sich die Lage in der Region Zofingen stabilisiert, teilten die Behörden mit. Zur Beurteilung der Hangrutschgefahr wurde ein Geologe beigezogen.

Am Sonntagmorgen waren noch mehrere Quartiere ohne Strom. Bevor die Stromversorgung wieder hergestellt werden könne, müssten rund 600 Wohnungen kontrolliert werden.