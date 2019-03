An den Arbeitstagen in der vergangenen Woche wurden im Aargau 400 Fahrzeuge kontrolliert, wie die Aargauer Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Neben den Strafanzeigen gab es auch 200 Ordnungsbussen, weil mehr als 120 Autolenker ein Telefon ohne Freisprecheinrichtung verwendet hatten.

60 Ordnungsbussen wurden ausgesprochen, weil die Lenker oder Insassen den Sicherheitsgurt nicht trugen. 90 Atemlufttests führten zur Verzeigung von zwei Lenkern, die angetrunken am Steuer gesessen waren.