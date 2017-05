Detailhändler Aldi setzt neu auf Recycling. Seit Montag werden die Filialen im Aargau und in Solothurn mit Sammelstellen für Getränkekartons (Tetra Paks) und Plastikflaschen ausgestattet. Bis Ende Woche sollten laut Aldi Suisse alle Filialen im Kanton mit einer Sammelstelle ausgestattet sein.

Damit schliesst Detailhändler Aldi bei den Plastikflaschen zur Konkurrenz auf, nimmt beim Tetra Pak aber eine Pionierrolle ein. Migros und Coop nehmen bislang nur Plastikflaschen zurück.

Gemäss Aldi ist das Recycling von Tetra Paks für Milch, Fruchtsäfte, Eistee, Suppen oder Saucen ein Bedürfnis der Kunden. In einer Medienmitteilung schreibt das Unternehmen, dass 89% der Konsumentinnen und Konsumenten der Schweiz bereit wären, Getränkekartons zu sammeln und zurückzugeben, wenn entsprechende Sammelstellen vorhanden wären. Die Tetra Paks sind nach Glas und und PET die dritthäufigste Getränkeverpackung. Pro Jahr fallen in der Schweiz rund 700 Millionen Getränkekartons an, was rund 20'000 Tonnen entspricht.

Aldi und der Umweltschutz

Mit dem Zurückbringen und Recyclen von Tetra Paks würden die Kunden einen aktiven Beitrag an den Umweltschutz leisten, schreibt Aldi Suisse am Montag. Eine neue Sortieranlage bei der Firma Müller Recycling AG in Frauenfeld sorgt dafür, dass die verschiedenen Stoffe der Tetra Paks getrennt werden.

75 Prozent der Verpackung bestehen nämlich aus hochwertigen Kartonfasern, die 100-prozentig wiederverwendet und bis zu sechs Mal in der Kartonproduktion eingesetzt werden können.

Die anfallenden Aluminium- und Kunststoffanteile werden als Brennstoff bei der Stromherstellung verwertet. Bis Ende 2017 sollen solche Sammelstellen in allen Schweizer Aldifilialen eingeführt werden.