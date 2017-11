Der Aargau und das Meer: ein Wortpaar, das auf den ersten Blick nicht zusammenpasst. Auf einen zweiten doch, mit den eleganten Doppelvokalen, die oft dort auftauchen, wo einer eben nicht reicht, um die ganze Weite und Vielfalt anzudeuten. Der Aargau und das Meer: Eine Kombination, die zu Gedankenspielen führt, zu Bildern im Kopf, zu grossen Ideen. «Der Aargau liegt am Meer», behaupteten Fridolin Stähli und Peter Gros 2003 im gleichnamigen Buch, in dem sie in die Texte aargauischer Schriftsteller abtauchten. Und ein wenig Meeresluft weht von den grossen Fliessgewässern her: Aare, Limmat, Reuss. Sie strömen im Wasserschloss zusammen, bevor sie in den Rhein münden – und den Aargau bei Kaiseraugst in Richtung Meer verlassen. Nur 260 Höhenmeter trennt sie dort von der Meeresoberfläche, «Meter über Meer», gemessen übrigens ab einem Stein in einem Hafen am – nun ja: Genfersee.

Herzlicher Empfang für Schiffsführer

Dem Meer am nächsten ist der Aargau aber in Rheinfelden. Genauer: am gegenüberliegenden Ufer, Rhenus Port Logistics Weil am Rhein GmbH & Co. KG, Baslerstraße 15, 79618 Rheinfelden. «Betreten des Betriebsgeländes verboten. Eltern haften für ihre Kinder» steht auf einer Tafel. Der Rheinhafen Rheinfelden ist der einzige Frachthafen auf Aargauer Höhe. An diesem Novembervormittag scheint die Sonne auf das Hafengelände, erbaut 1933, 5000 Quadratmeter Fläche, rund 200 000 Tonnen Fracht pro Jahr.