Der Unfall passierte kurz nach Mitternacht am Mittwochmorgen in Oftringen. Ein 28-jähriger Fahrer kam mit seinem Nissan in der 30er-Zone auf der Lindenhofstrasse von der Fahrbahn ab. Das Auto drehte sich und landete auf dem Dach, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Zur Unfallursache machte sie keine Angaben. Der Fahrer blieb unverletzt.

Ein Atemlufttest ergab, dass der Mann betrunken am Steuer sass: Sein gemessener Wert von über 0,7 mg/l entspricht einer Blutalkoholkonzentration von rund 1,4 Promille. Die Kapo nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab. Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm hat eine Strafuntersuchung eingeleitet.

Weil sich der Mann gegenüber den Polizisten am Unfallort renitent verhielt, nahmen sie ihn vorläufig fest. (mwa)

