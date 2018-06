5. Staffelfinale im Aarauer Untergrund

Perfekte Location für ein spannendes Staffelfinale: In der letzten Folge der zweiten Staffel wollen Luc Conrad und sein Team der Organhandel-Mafia endlich das Handwerk legen.

Das Geschehen spielte sich dabei im dunklen und verwinkelten Höhlensystem der Meyerstollen in Aarau ab. Das besondere an diesem Drehort ist dabei, dass tatsächlich gar nicht in Aarau, sondern im Versuchsstollen Hagerbach gefilmt wurde. «Die Stollen sind zu eng», erklärte Location-Finderin Béatrice Eglin in einem Interview mit der AZ. Auch in anderen Staffeln musste immer mal wieder zu solchen Tricks gegriffen werden.