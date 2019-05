"Der Tod von Walter ist ein grosser Verlust für unseren Verein", sagt Werner Maag, Präsident von Experimental Aviation of Switzerland (EAS). Maag trauert um seinen Vereinskollegen, der am Dienstagabend mit auf dem Birrfeld abgestürzt und ums Leben gekommen ist. Walter K. war laut Recherchen von Tele M1 mit einem Kleinflugzeug vom Typ HB Flugtechnik HB-207 Alfa unterwegs. Kurz nach dem Start verlor der 66-jährige Pilot, der in Niederweningen wohnt, die Kontrolle über sein Flugzeug - die Maschine stürzte fast senkrecht ab, zerschellte am Boden und ging in Flammen auf.

1 / 14 Vollbild

Opfer war einst Untersuchungsleiter "Ich wurde von Werner Neuhaus, dem Präsidenten des Aero-Clubs Aargau, über den Tod von Walter informiert", sagt Werner Maag. Er habe den tödlich verunglückten Piloten gut gekannt, sei mit ihm in der gleichen EAS-Gruppe im Birrfeld gewesen, sagt der Vereinspräsident.

"Walter war ein erfahrener Pilot und sehr pflichtbewusst, wenn es um den Unterhalt seines Flugzeugs ging", betont Werner Maag. Auch beruflich beschäftigte sich Walter K. mit Sicherheitsfragen: Er war bis zu seiner vorzeitigen Pensionierung im Jahr 2014 Untersuchungsleiter für Unfälle mit Bahnen und Schiffen bei der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust). «Pilot hatte praktisch keine Chance» Genau diese Untersuchungsstelle, allerdings die Abteilung für Flugunfälle, hat am Dienstag schon ihre Abklärungen zur Absturzursache aufgenommen. Werner Maag sagt, aufgrund des Unfallhergangs sei es wohl zu einem Strömungsabriss gekommen. "Wenn das in geringer Höhe passiert, hat der Pilot keine Chance, das Flugzeug wieder in den Griff zu bekommen, dann ist ein Absturz praktisch unvermeidlich."

Ob ein Problem mit dem Motor oder allenfalls eine starke Windböe der Grund für das Unglück gewesen sei, lasse sich heute noch nicht sagen. "Ich weiss aber, dass der Flugbetrieb auf dem Birrfeld am Nachmittag ganz normal lief, es wurden auch Schulungsflüge durchgeführt, die Wetterbedingungen waren demnach nicht schlecht", sagt Maag. Notlandung vor drei Jahren Walter K. erlebte mit demselben Flugzeug bereits im August 2016 eine sehr heikle Situation. Er musste kurz vor dem Flugfeld Bad Ragaz in einem Acker notlanden, weil zuvor der Antriebsriemen des Motors gerissen war. Damit hatte der Propeller seines Flugzeugs keinen Antrieb mehr, der Pilot musste die Maschine im Gleitflug zu Boden bringen. Das Flugzeug wurde bei der Landung an Fahrwerk, Propeller, Motorverkleidung und beiden Tragflächen schwer beschädigt.