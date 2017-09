Die Aargauer Firma Dubler stellt keine Schaumköpfe her und keine Schaumküsse, wie Migros, Coop oder Lidl. Die Firma aus Waltenschwil stellt explizit Mohrenköpfe her. Und dies seit 1946. Der geschwungene Schriftzug Dubler ist Liebhabern dieser Süssspeise ein Begriff, der ihnen höchsten Genuss verspricht.

Doch die Schaumköpfe, wie die mit Schokolade umhüllten Schaumbällchen heutzutage meist genannt werden, heissen bei Dubler eben: "Mohrenköpfe". Und bei diesem Wort zuckt der eine oder die andere zusammen. Darf man in Zeiten politischer Korrektheit sein Produkt noch so nennen? Die Firma Dubler weiss um die Brisanz. Auf ihrer Internetseite mohrenkopf.com hält sie fest: "Zu diesem Thema existieren diverse Meinungen und Gerüchte." Mehr gibt es zum Thema offenbar nicht zu sagen.

"Gewalttätige Süssigkeiten"

Eine solche Meinung hat das "Komitee gegen gewalttätige Süssigkeiten". Vor zwei Wochen startete es eine Onlinepetition auf change.org, um die Firma Dubler zu einem Namenswechsel zu bewegen. Der Grund: "Mohr war also ganz eindeutig von Beginn weg eine rassistische Bezeichnung: dumm und Schwarz", so das Komitee. Mohr ist ein alter Begriff für einen dunkelhäutigen Mann. Und weiter fragen sich die Komiteemitglieder: "Warum will die Schweiz ihr Dessert gerne exotisch, sprich rassistisch, kolonialistisch halten?" Man könne es drehen und wenden, wie man will: Die Bezeichnung Mohrenkopf sei rassistisch.