Am stärksten wütete das Hundslochbächli. Normalerweise mündet es hinter der Liegenschaft Loosli in eine Art und wird dann durch Betonrohre unter dem Dorfkern hindurch zur Uerke geführt. Gestern genügte das Rohr nicht mehr. Das Wasser suchte sich einen neuen Weg durch die Strassen und überflutete Keller und Gärten.

Oberhalb der Liegenschaft Loosli sich zudem ein grössere See. Plötzlich rutschte der nordexponierte Hang ins Wasser. Es habe eine Art Mini-Tsunami gegeben, erklärt Heinz Gerber. Die Wucht der Welle riss die Südfassade der Liegenschaft Loosli hinaus. Grosse Sandsteinquader wurden weggeschwemmt. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar.

In Bottenwil gab es laut Gerber über ein Dutzende Hangrutsche. In zwei weiteren Fällen mussten die Bewohner evakuerit werden. Für gestern Abend war geplant, die Rutsche mit riesigne Plastikplannen abzudecken – damit sie sich stabilisiern. (uhg)

